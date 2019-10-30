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«Были удивлены разбежке цен по телефону и по факту». Новая история проекта «Моя кухня-3»

31.10.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня». Сегодня рассказываем о ремонте в частном доме, где основные работы владельцы выполняли самостоятельно.

Рассказывает читательница Ольга:

— В конце января наша семья из трех человек въехала в собственный дом, который мы строили шесть лет.


План дома

Можно смело сказать, что в нем все сделано своими руками. Кровля, отопление, электрика и теплые полы — большинство работ выполнял муж.


Проект дома — норвежский. Нам было важно совместить кухню, столовую и гостиную. Еще одна деталь, которая обязательно должна была присутствовать в кухне, — остров, он у нас из керамогранита. Столешница сделана на заказ из массива дуба. Ее поверхность я сама покрыла маслом. Внутри острова — секрет: там спрятана гребенка для теплого пола.


Барные стулья — дубовые, покупали в Литве (в Минске такие же стоят дороже).


Над островом висит наш любимый светильник: под его теплым светом вечерние посиделки получаются очень уютными. Внутренняя часть плафонов выкрашена в медный, такой же цвет у «подвесов» над рабочей зоной. Все светильники покупали в Москве. Выбирали их удаленно через интернет-магазин.


Кухню заказали у компании «Кухни Модуль-онлайн», которая работает по принципу модулей в IKEA. Такой вариант стоит гораздо дешевле, чем аналоги «на заказ». Вообще, когда мониторили рынок кухонь, были дико удивлены разбежке в цене, которую озвучивали по телефону и потом в магазине. Мы сделали выбор в пользу честного производителя, у которого стоимость на сайте не отличалась от салонной.

Вся фурнитура у мебели — с доводчиками. О качестве говорить рано, так как срок эксплуатации пока небольшой.

Мойка из искусственного камня — российского производства, очень глубокая и удобная в уходе. Под ней установлен измельчитель отходов, который включается одним нажатием кнопки возле смесителя. Это просто супергаджет! Можно смело смывать в раковину все пищевые отходы, не боясь, что она засорится.


Слева от мойки находится посудомоечная машина. Плита — индукционная. Готовить и ухаживать за ней — одно удовольствие. Вытяжку и духовой шкаф «Гефест» покупали в Минске. Последний встроен в пенал, что очень удобно. Рядом стоит старый холодильник.

В нижних шкафчиках с легкостью помещается вся кухонная утварь. Пока, если честно, процентов сорок места в них еще пустует. Но это дело наживное.


Фартук, как и остров, выложен итальянским керамогранитом, который я покупала на распродаже. Забрала со склада остаток, так что получилось недорого. Укладывал все профессиональный плиточник.

Обеденный стол заказали у мастера, который также делал столешницу для острова. Он — из массива ясеня, покрыт маслом. Стулья приобрели в IKEA.


Стоит отметить, что у нас нет ни одной батареи: весь дом отапливается при помощи водяного теплого пола.

В столовой-гостиной по периметру установлены окна в пол, за счет чего в помещении всегда много света. Шторы я шила своими руками. Польские карнизы покупали на стройрынке в Уручье.

Получившаяся кухня нам очень нравится: тут приятно готовить, кушать и просто проводить время. Причем не только нам, но и многочисленным друзьям и родственникам. Важно, что здесь легко может разместиться большая компания — проверено.

Смета:

Кухонный гарнитур и мелкая техника 1800 рублей
Столешница 550 рублей
Мебельные ручки 100 рублей
Плитка на пол 2000 рублей
Светильники 300 рублей
Плита 500 рублей
Посудомойка 580 рублей
Мойка 180 рублей
Смеситель 150 рублей
Вытяжка 180 рублей
Обеденный стол 1200 рублей
Дубовая столешница 200 рублей
Барные стулья 375 рублей
Обычные стулья 525 рублей
Духовой шкаф 380 рублей
Лен для штор 120 рублей
Карнизы 150 рублей
Измельчитель отходов 250 рублей
Обои 200 рублей
Потолок 800 рублей
Работа плиточника 650 рублей
Клей и фуга 100 рублей
Итого 11 290 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Сегодня технологии достигли такого уровня, что эффекта ремесленного и натурального можно достигнуть весьма просто. А вот кто-нибудь задумывался, какой ценой покупатель расплачивается за эту внешнюю красоту? Что скрывают скидки и излишняя экономность?

Сегодня одного и того же визуального эффекта можно достичь в трех ценовых сегментах: «дешево», «дорого» и «очень дорого». Без знаний и опыта все эти три сегмента внешне ничем друг от друга не отличаются. Но при первом прикосновении, при первом вздохе, после первого года эксплуатации становится все понятно. Понятно, где, у кого и на чем экономили. Где внешняя красота ослепляет, кто и как тобой манипулирует? И почему дешевая имитация вдруг стала единственно правильным вариантом? Ведь есть же компромисс? Да, он где-то есть. Но кому он нужен? Кому какое дело? Да и кто вообще задумывается, что он покупает? Кроме как: «хочу, чтоб было то…» и «а можно дешевле это» ничего больше и не бывает.

И дело даже не в религиозной экологии (про осознанность потребления) и модных дискурсах. А в том, что внешнее стало важнее внутреннего, к сожалению. Если что-то выглядит, например, как старые потертые доски, то это и должны быть старые потертые доски, а не моющаяся фотография на опилках. Если внешне это что-то роскошное и дорогое, то и внутри оно должно быть дорогим и качественным, а не китайским аналогом. Если есть ощущение, что это делал ремесленник, то это и должно быть так, честным и настоящим.

А бывает по-другому? Где можно такое увидеть? Я не знаю. Сегодня честность на дороге не валяется. Не думаю, что кто-то перед покупкой интересуется, как такая «экономия» отражается на здоровье и всем таком.

Ну, да ладно. Подождем следующую кухню: может, она и будет чем-то принципиально другим в этом смысле, кто знает? А в сегодняшней я, пожалуй, отмечу только столешницу, которую хозяйка сама обработала маслом, — хорошая работа!

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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Теги: Минск
 
 
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