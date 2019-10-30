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«Были удивлены разбежке цен по телефону и по факту». Новая история проекта «Моя кухня-3»
Источник материала: Tut.by
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Рассказывает читательница Ольга:
— В конце января наша семья из трех человек въехала в собственный дом, который мы строили шесть лет.
Можно смело сказать, что в нем все сделано своими руками. Кровля, отопление, электрика и теплые полы — большинство работ выполнял муж.
Проект дома — норвежский. Нам было важно совместить кухню, столовую и гостиную. Еще одна деталь, которая обязательно должна была присутствовать в кухне, — остров, он у нас из керамогранита. Столешница сделана на заказ из массива дуба. Ее поверхность я сама покрыла маслом. Внутри острова — секрет: там спрятана гребенка для теплого пола.
Барные стулья — дубовые, покупали в Литве (в Минске такие же стоят дороже).
Над островом висит наш любимый светильник: под его теплым светом вечерние посиделки получаются очень уютными. Внутренняя часть плафонов выкрашена в медный, такой же цвет у «подвесов» над рабочей зоной. Все светильники покупали в Москве. Выбирали их удаленно через интернет-магазин.
Кухню заказали у компании «Кухни Модуль-онлайн», которая работает по принципу модулей в IKEA. Такой вариант стоит гораздо дешевле, чем аналоги «на заказ». Вообще, когда мониторили рынок кухонь, были дико удивлены разбежке в цене, которую озвучивали по телефону и потом в магазине. Мы сделали выбор в пользу честного производителя, у которого стоимость на сайте не отличалась от салонной.
Вся фурнитура у мебели — с доводчиками. О качестве говорить рано, так как срок эксплуатации пока небольшой.
Мойка из искусственного камня — российского производства, очень глубокая и удобная в уходе. Под ней установлен измельчитель отходов, который включается одним нажатием кнопки возле смесителя. Это просто супергаджет! Можно смело смывать в раковину все пищевые отходы, не боясь, что она засорится.
Слева от мойки находится посудомоечная машина. Плита — индукционная. Готовить и ухаживать за ней — одно удовольствие. Вытяжку и духовой шкаф «Гефест» покупали в Минске. Последний встроен в пенал, что очень удобно. Рядом стоит старый холодильник.
В нижних шкафчиках с легкостью помещается вся кухонная утварь. Пока, если честно, процентов сорок места в них еще пустует. Но это дело наживное.
Фартук, как и остров, выложен итальянским керамогранитом, который я покупала на распродаже. Забрала со склада остаток, так что получилось недорого. Укладывал все профессиональный плиточник.
Обеденный стол заказали у мастера, который также делал столешницу для острова. Он — из массива ясеня, покрыт маслом. Стулья приобрели в IKEA.
Стоит отметить, что у нас нет ни одной батареи: весь дом отапливается при помощи водяного теплого пола.
В столовой-гостиной по периметру установлены окна в пол, за счет чего в помещении всегда много света. Шторы я шила своими руками. Польские карнизы покупали на стройрынке в Уручье.
Получившаяся кухня нам очень нравится: тут приятно готовить, кушать и просто проводить время. Причем не только нам, но и многочисленным друзьям и родственникам. Важно, что здесь легко может разместиться большая компания — проверено.
Смета:
— Сегодня технологии достигли такого уровня, что эффекта ремесленного и натурального можно достигнуть весьма просто. А вот кто-нибудь задумывался, какой ценой покупатель расплачивается за эту внешнюю красоту? Что скрывают скидки и излишняя экономность?
Сегодня одного и того же визуального эффекта можно достичь в трех ценовых сегментах: «дешево», «дорого» и «очень дорого». Без знаний и опыта все эти три сегмента внешне ничем друг от друга не отличаются. Но при первом прикосновении, при первом вздохе, после первого года эксплуатации становится все понятно. Понятно, где, у кого и на чем экономили. Где внешняя красота ослепляет, кто и как тобой манипулирует? И почему дешевая имитация вдруг стала единственно правильным вариантом? Ведь есть же компромисс? Да, он где-то есть. Но кому он нужен? Кому какое дело? Да и кто вообще задумывается, что он покупает? Кроме как: «хочу, чтоб было то…» и «а можно дешевле это» ничего больше и не бывает.
И дело даже не в религиозной экологии (про осознанность потребления) и модных дискурсах. А в том, что внешнее стало важнее внутреннего, к сожалению. Если что-то выглядит, например, как старые потертые доски, то это и должны быть старые потертые доски, а не моющаяся фотография на опилках. Если внешне это что-то роскошное и дорогое, то и внутри оно должно быть дорогим и качественным, а не китайским аналогом. Если есть ощущение, что это делал ремесленник, то это и должно быть так, честным и настоящим.
А бывает по-другому? Где можно такое увидеть? Я не знаю. Сегодня честность на дороге не валяется. Не думаю, что кто-то перед покупкой интересуется, как такая «экономия» отражается на здоровье и всем таком.
Ну, да ладно. Подождем следующую кухню: может, она и будет чем-то принципиально другим в этом смысле, кто знает? А в сегодняшней я, пожалуй, отмечу только столешницу, которую хозяйка сама обработала маслом, — хорошая работа!
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