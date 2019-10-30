В Столине мужчине вернули долг фальшивой купюрой

Источник материала: Виртуальный Брест

В отделение банка города Столина обратился местный житель, 1970 г.р., который с целью осуществления валютно-обменных операций предъявил купюру достоинством 100 долларов. Банкнота вызвала сомнение в подлинности у сотрудника банка, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы. Как пояснил мужчина, о том, что стодолларовая банкнота может быть поддельной, он не догадывался. С целью установления подлинности купюры была назначена экспертиза.





Согласно выводам эксперта Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз исследуемый денежный билет номиналом 100 долларов изготовлен способом плоской офсетной печати, защитная нить и водяной знак на купюре имитированы.

Как пояснил задержанный, данную купюру он получил от знакомой в качестве возврата долга, в свою очередь женщине стодолларовую банкноту передала ее дочь, которая проживает в Российской Федерации.

По данному факту Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области