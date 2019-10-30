Витебчанка приревновала подругу к бывшему мужу и взялась за нож

Источник материала: Аргументы и факты

24-летняя витебчанка развелась с мужем. Однако её подруга продолжила с ним общаться. Об этом та открыто рассказывала в социальных сетях.

Ревнивица не сдержала эмоций и решила отомстить обидчице. Объектом мести стало «Рено Лагуна» подруги, припаркованное возле дома по ул. Богатырева и принадлежащее супругу уже экс-приятельницы, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Витебчанка, орудуя кухонным ножом, исцарапала автомобиль. В общей сложности она повредила шесть элементов лакокрасочного покрытия. Ущерб составил 15000 рублей.