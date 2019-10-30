ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили на двоих 10 голов, но дальше в лиге может не пройти никто

31.10.2019 08:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги оказался сильнее «Арсенала» — 5:5 (5:4 в серии пенальти), сообщает eurosport.

Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи срезал мяч в собственные ворота.

«Канониры» отыгрались усилиями Лукаса Торрейры. Правда, перед решающим ударом уругваец залез в небольшой офсайд.

Затем «Арсенал» придумал быстрый розыгрыш штрафного и вышел вперед — отличился Габриэл Мартинелли.

Спустя 10 минут Мартинелли забил еще — к голу привели несогласованные действия в обороне «Ливерпуля».

«Красные» отыграли один мяч еще до перерыва: Мартинелли привез пенальти, Джеймс Милнер его реализовал.

В начале второго тайма оборона «Ливерпуля» снова дала сбой, и Эйнсли Мэйтленд-Найлс забил четвертый. Обратите внимание на ассист Месута Озила — турок вышел на поле впервые с сентября и сразу отличился.

Но «Ливерпуль» не сдался просто так. Сперва сумасшедший мяч положил Алекс Окслейд-Чемберлен.

А затем свой гол — не менее сумасшедший — забил Дивок Ориги, автор одного из мячей в финале Лиги чемпионов-2018/19.

Но у «Арсенала» нашелся свой «джокер» — Джо Уиллок нанес дальний удар, затмивший два предыдущих.

А «Ливерпуль» ответил еще одним голом Ориги уже в компенсированное время.

В серии пенальти точнее были футболисты «Ливерпуля» — 5:4. Единственным игроком, не забившим с точки, оказался Дани Себальос.

Жеребьевка следующего раунда пройдет 31 октября.

Отметим, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» не исключил, что команда откажется от дальнейшего участия в турнире.

Такое решение «Ливерпуль» готов принять из-за того, что команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира в Дохе. В это же время должна пройти следующая стадия Кубка лиги.

«Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду рождественские игры, тогда мы не сможем играть — наши соперники пройдут дальше. „Ливерпуль“ не будет жертвой этой проблемы», — приводит слова Клоппа BBC.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Польша разработают план совместного управления Беловежской пущей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика