«Ливерпуль» и «Арсенал» забили на двоих 10 голов, но дальше в лиге может не пройти никто

Источник материала: Tut.by

«Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги оказался сильнее «Арсенала» — 5:5 (5:4 в серии пенальти), сообщает eurosport.

Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи срезал мяч в собственные ворота.

«Канониры» отыгрались усилиями Лукаса Торрейры. Правда, перед решающим ударом уругваец залез в небольшой офсайд.

Затем «Арсенал» придумал быстрый розыгрыш штрафного и вышел вперед — отличился Габриэл Мартинелли.

Спустя 10 минут Мартинелли забил еще — к голу привели несогласованные действия в обороне «Ливерпуля».

«Красные» отыграли один мяч еще до перерыва: Мартинелли привез пенальти, Джеймс Милнер его реализовал.

В начале второго тайма оборона «Ливерпуля» снова дала сбой, и Эйнсли Мэйтленд-Найлс забил четвертый. Обратите внимание на ассист Месута Озила — турок вышел на поле впервые с сентября и сразу отличился.

Но «Ливерпуль» не сдался просто так. Сперва сумасшедший мяч положил Алекс Окслейд-Чемберлен.

А затем свой гол — не менее сумасшедший — забил Дивок Ориги, автор одного из мячей в финале Лиги чемпионов-2018/19.

Но у «Арсенала» нашелся свой «джокер» — Джо Уиллок нанес дальний удар, затмивший два предыдущих.

А «Ливерпуль» ответил еще одним голом Ориги уже в компенсированное время.

В серии пенальти точнее были футболисты «Ливерпуля» — 5:4. Единственным игроком, не забившим с точки, оказался Дани Себальос.

Жеребьевка следующего раунда пройдет 31 октября.

Отметим, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» не исключил , что команда откажется от дальнейшего участия в турнире.

Такое решение «Ливерпуль» готов принять из-за того, что команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира в Дохе. В это же время должна пройти следующая стадия Кубка лиги.

«Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду рождественские игры, тогда мы не сможем играть — наши соперники пройдут дальше. „Ливерпуль“ не будет жертвой этой проблемы», — приводит слова Клоппа BBC.