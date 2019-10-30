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«Ливерпуль» и «Арсенал» забили на двоих 10 голов, но дальше в лиге может не пройти никто
Источник материала: Tut.by
«Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги оказался сильнее «Арсенала» — 5:5 (5:4 в серии пенальти),
Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи срезал мяч в собственные ворота.
«Канониры» отыгрались усилиями Лукаса Торрейры. Правда, перед решающим ударом уругваец залез в небольшой офсайд.
Затем «Арсенал» придумал быстрый розыгрыш штрафного и вышел вперед — отличился Габриэл Мартинелли.
Спустя 10 минут Мартинелли забил еще — к голу привели несогласованные действия в обороне «Ливерпуля».
«Красные» отыграли один мяч еще до перерыва: Мартинелли привез пенальти, Джеймс Милнер его реализовал.
В начале второго тайма оборона «Ливерпуля» снова дала сбой, и Эйнсли Мэйтленд-Найлс забил четвертый. Обратите внимание на ассист Месута Озила — турок вышел на поле впервые с сентября и сразу отличился.
Но «Ливерпуль» не сдался просто так. Сперва сумасшедший мяч положил Алекс Окслейд-Чемберлен.
А затем свой гол — не менее сумасшедший — забил Дивок Ориги, автор одного из мячей в финале Лиги чемпионов-2018/19.
Но у «Арсенала» нашелся свой «джокер» — Джо Уиллок нанес дальний удар, затмивший два предыдущих.
А «Ливерпуль» ответил еще одним голом Ориги уже в компенсированное время.
В серии пенальти точнее были футболисты «Ливерпуля» — 5:4. Единственным игроком, не забившим с точки, оказался Дани Себальос.
Жеребьевка следующего раунда пройдет 31 октября.
Отметим, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом»
Такое решение «Ливерпуль» готов принять из-за того, что команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира в Дохе. В это же время должна пройти следующая стадия Кубка лиги.
«Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду рождественские игры, тогда мы не сможем играть — наши соперники пройдут дальше. „Ливерпуль“ не будет жертвой этой проблемы», — приводит слова Клоппа BBC.
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Команды играли почти молодежными составами.
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