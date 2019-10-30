Подопытное сердце. Как пса Флюка спасали из вивария и почему ему не могут найти дом

Источник материала: Tut.by

Флюк встречает нас у ограды, где висит табличка: «Осторожно, злая собака». К Флюку эта надпись не имеет никакого отношения: пес до сих пор любит людей. Хотя с его опытом он мог бы развешивать таблички с надписью: «Осторожно, люди». По биографии Флюка можно снимать фильм (тем, кто плакал на «Хатико», лучше не смотреть): сначала попал к людям, которые изувечили его морду, после — в пункт усыпления на Гурского, оттуда — в виварий, куда его забрали как смертника.

Флюк выжил, но ему опять не повезло: его товарищи по несчастью давно нашли дом, а за ним уже год как никто не приходит. Сегодня делимся историей, которую он не может рассказать сам.



Шрам на носу Люка, по мнению ветеринаров, появился, потому что морда собаки была плотно стянута веревкой, симметричные порезы на веках — тоже вряд ли могли быть приобретены в собачьей драке

— Ничего не понимаю… Чем объяснить, что такой чудесный пес никому не нужен? — задается вопросом Наталья, в чью жизнь Флюк вошел около года назад. — Никаких проблем ни с психикой, ни со здоровьем, ни с характером… И это с его-то судьбой.

Никто не знает, что происходило с Флюком до прошлой весны. Вероятно, он был очень симпатичным, толстолапым щенком: Флюк — метис лабрадора. Совершенно точно жил в доме, с человеком, поскольку был ручным и доверял людям. А потом Флюк попал в отлов и пса привезли на Гурского, откуда и началась публичная часть его жизненной истории.





— В сообществе, где состоят люди, которые помогают животным, попавшим в пункт усыпления, опубликовали пост о том, что в виварий БелМАПО («Белорусская медицинская академия последипломного образования». — Прим. редакции) забрали четырех собак для проведения опытов.

Отбирали тех, с которыми проще всего иметь дело: добрых, контактных, доверчивых - тех, кто сами шли к человеку. Волонтеры называют таких животных «перспективными», потому что у них больше шансов найти дом, — объясняет Наталья.

В случае с этой четверкой шанса не было ни одного: волонтерам, которые принялись звонить в БелМАПО, пояснили, что собак забрали для вивисекции, после которой они не выживут.



Скриншот из сообщества помощи животным Вконтакте

— Сказали, что это отработанный материал, который после утилизируется, — вспоминает Наталья.

(Вивисекция — проведение прижизненных хирургических операций над животным с целью исследования функций организма (либо извлеченных отдельных органов) — Прим. редакции).

Животных тогда забрали по заказу РНПЦ «Кардиология»: операции должны были проводить на живом сердце собаки, а после — изъять его «для дальнейшего изучения».





Наталья признается, что до сих пор вспоминает с ужасом тот период жизни: в распоряжении был всего 21 день — именно столько собаки должны были формально отстоять на карантине. В каких условиях они будут существовать все это время, что с ними будут делать, а главное — как спасти их сердца в прямом смысле слова — не было ясно.

Разговоры об этическом моменте не помогли:

— Мы вытягивали собак всем миром: писали и звонили в БелМАПО не переставая, — говорит Наталья. — В ответ услышали: «У нас есть заказ, и нам нужен материал. Хотите забрать этих четырех собак — привезите взамен других».

Никто из волонтеров не взял на себя смелость решать, кому жить, а кому стать смертником, поэтому вариант с заменой собак отмели сразу. Попробовали дать ситуации огласку с помощью петиции — не помогло.











Скриншот текста петиции.

Наталья вспоминает, что градус напряжения с каждым днем становился выше: было ясно, что остается все меньше времени до того момента, как собак разрежут — и спасать будет некого. По мнению девушки, отчаяние людей, неравнодушных к судьбе животных, и, как следствие, огромный общественный резонанс помогли не спустить дело на тормозах.











Скриншоты из сообщества помощи животным Вконтакте / Происходящее вызвало обсуждения в Сети на сотни комментариев

— Я помню, как в обсуждениях появилась девушка по имени Ангелина и написала: «А сейчас давайте без эмоций: что еще мы можем сделать, чтобы спасти их?». И она стояла до конца в переговорах по вызволению собак, хотя обстоятельства этого не позволяли: двухлетний ребенок, сессия и отсутствие машины, которая была просто необходима, чтобы мотаться по этим инстанциям.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда к борьбе волонтеров присоединился квалифицированный юрист.

— Не думайте, никто не сжалился над собаками. Ни у одного человека в этой системе мы не увидели даже сочувствия к ним, — делится Наталья. — Просто оказалось, что эти очень нужные и важные для людей опыты (это я цитирую) проводят на необследованных и больных животных. А потом собираются учитывать эти данные в работе с людьми?









Мы связались с юристом Анастасией Жаврид , которая занималась этим делом:

Фото: Юлия Кирейчик

— Выяснили, что договор был заключен между «Фауной города» и БелМАПО, по которому «Фауна» обязывалась поставлять здоровых животных для исследований.

Животных забирали десятилетиями. По крайней мере еще в 2009-м году за собаками приезжали регулярно, насколько мне известно — раз в 2 недели. Тогда на них проводились исследования, после которых они выживали: правда, возвращали их на Гурского в ужасающем состоянии. В этот же раз сказали прямо, что собаки не выживут и забрать будет нечего.

Использовать ли «человекоориентированных» животных-компаньонов в подобных экспериментах, в каждом конкретном случае должна решать этическая комиссия. И, как выяснилось, она у нас есть: формально они заседают и принимают эти решения. Но наладить с ними диалог в тот раз не вышло.

Равно как и с этической комиссией: в таких исследованиях должны выполняться обязательные международные этические нормы по содержанию животных и обращению с ними.

Но то, что увидела я, та информация, которую получила о состоянии собак в нашем виварии, — это действительно ужасно. Даже для меня, работающей по теме жестокого обращения с животными не первый год.

То, что нам удалось победить, я связываю, во-первых, с общественным давлением — это тот случай, когда наши люди проявили себя молодцом. А во-вторых, с тем, что нам удалось доказать: бездомные животные, не прошедшие надлежащих обследований и имеющие в анамнезе массу заболеваний, не могут быть материалом исследований. Это не релевантные опыты, а пустая трата рабочих часов и денег.

То, что все собаки на Гурского находятся в рассаднике инфекций и не могут быть здоровы, очевидно для каждого волонтера. Но у нас были и конкретные доказательства: одна из собак, которую забрали на опыты, только-только перенесла тяжелейшее заболевание — пироплазмоз (переносчики этой болезни — иксодовые клещи. — Прим. редакции). Мы взяли выписки из ветклиники — и прилагали их к обращениям.



Скриншот из сообщества помощи животным Вконтакте / Ириску волонтеры пытались лечить еще на Гурского, откуда ее увезли в виварий

Мы доказали, что забирать животных с Гурского для проведения каких-либо опытов — неправомерно. И если это случится еще раз, будем подавать в суд. Но надо признать, что за прошедшее время сообщений о том, что собак с Гурского снова забирали в виварий БелМАПО, не было. Правда, и доказательств того, что такие исследования прекращены в принципе, нет.

Я как юрист убеждена: нам просто необходимо наладить диалог между зоозащитниками и представителями медицинского сектора. На сегодня этого диалога нет — и от этого все проблемы.

День, когда можно было забрать собак из вивария, Наталья вспоминает, как один из самых счастливых:









— «Товар» вернули по накладным с жутким поносом и мочой странного цвета. В частной клинике предположили, что собак уже начали готовить к операции и, возможно, это побочное действие иммунодепрессантов — препаратов, которые подавляют иммунные реакции организма.

Но, по нашему мнению, это может быть просто следствием условий содержания в виварии, а до этого — на Гурского. Что касается вивария, то, судя по фотографиям, это какие-то холодные зарешеченные камеры. Ну, а Гурского — место, где собаки сидят в собственных фекалиях, а щенки вечно умирают от энтерита (хроническое воспалительное заболевание тонкой кишки. — Прим. редакции).

Возвращаясь к нашей теме: какие в таком месте могут быть «образцы для опытов»? Одно дело — исследования на лабораторных животных. Если опустить этический момент, это хоть как-то можно объяснить: их вырастили в специальных условиях, они не контактировали с внешней средой, не переносили заболеваний либо история их болезни известна врачам.

А когда собака носится по улице, а после попадает туда, где подхватывает всевозможные инфекции — о какой чистоте эксперимента мы можем говорить? Какие результаты в таких условиях можно получить?









В случае с Флюком и его товарищами результат был один: собаки выбегали из вивария так, что, по воспоминаниям волонтера, их невозможно было удержать. Запомнили, где выход, — и неслись туда по прямой со всех ног.

А дальше был почти хеппи-энд. Ириска, которая перенесла пироплазмоз и благодаря этому спасла и себя, и других собак, нашла дом на просторах Скандинавии, Сэм — он испугался сильнее всех — оттаял в новой семье, которая оплатила его перелет в Варшаву, Акела (девочку долго лечили и оперировали) забрали для счастливой жизни в частном доме, где нет цепи и вольеров, зато есть мягкие качели, на которых она любит отдыхать.



Фото предоставлено волонтерами / Ириску забрали под свою опеку питерские волонтеры, они и нашли для нее семью.



Фото предоставлено волонтерами / Акела — полноправная хозяйка своего дома в Боровлянах.



Фото предоставлено волонтерами / Сэм, который сначала был контактным и добрым, после того, что случилось, замкнулся в себе. Но семья, которая забрала его, смогла все исправить. Хозяйка Сэма — белоруска, ее муж — француз. Они живут в Варшаве, а вместе с ними наш Сэм и еще четыре девчонки. Трех забрали из российских приютов, четвертую — из румынского. Собаки стали друзьями, а у Сэма, замечают волонтеры, изменился даже взгляд.

А вот Флюк — самый беспроблемный и абсолютно здоровый, «хороший мальчик» в полном смысле этого слова — начал скитаться по передержкам. И длится это долгое путешествие к собственному дому уже больше года.

— Главное для Флюка — быть с человеком, — рассказывает Татьяна, женщина, что взяла пса на передержку. — Даже если все собаки будут играть на улице, этот обязательно засунет свой нос в комнату, чтобы найти тебя и остаться с тобой.





Он и компаньон, и охранник, и «старший по группе»: когда наши Белка и Рыжик начинают дурачиться, мутузить друг друга, он обязательно подойдет — и заставит их разойтись. (Смеется.)

Очень спокойный, добрый, порядочный пес. Такой, знаете, «положительный мужик». Другие собаки могут не слушаться, он — никогда.

Когда мы уезжаем от Флюка, он смотрит на нас через ограду, не реагируя на других собак, которые играют друг с другом и «зовут» его к себе:





— У меня сердце рвется, когда я вот так уезжаю от него, и вижу, как он смотрит вслед, — делится Наталья. — Несправедливо с ним судьба обходится. Хотя у нас в принципе мало животных, к которым она справедлива.

Я никогда не могла себе представить, что вот так увязну в теме зоозащиты. Но когда в прошлом году столкнулась с этой ситуацией и начала копать вглубь — была поражена масштабами беды и равнодушия людей. Если для меня собака или кот — член семьи, то для многих это имущество, которое должно отработать свое: например, всю жизнь сидеть на цепи и гавкать, а потом отправиться на свалку.

Я часто задаюсь вопросом: почему у нас так? Ведь те же соседи-поляки могут по-другому. Возможно, потому что у наших людей много проблем, а значит, и много злости: посмотрите, что творится на дороге, на рынке, в очередях поликлиники. Но дело вот в чем: пока мы не изменимся сами, не спасем в себе человека — ничего и не поменяется. Ни для животных, ни для нас — людей.

Если вы хотите помочь Флюку или подарить ему дом, у вас есть возможность напрямую связаться с куратором собаки, позвонив или написав в Viber: +37529−657−81−48 (Наталья)