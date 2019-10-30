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«Из оригинального только корпус». Как белорусов обманывают с неофициальными iPhone
Источник материала: Tut.by
Сколько раз мы слышали о том, что всегда нужно требовать чек и гарантию на товар, закупаясь только в проверенных местах. Но иногда «эйфория» от близости желанной вещи мешает восприятию реальности, и мы забываем обо всех правилах. Вместе с
Руслан, заведующий торговым объектом: «Продавец не пришел в суд»
Зимой 2017 года Руслан решил купить себе iPhone 6 в качестве подарка на Новый год.
— Долго не заморачивался с выбором, просто оформил покупку по первой ссылке в Google. Телефон на сайте стоил 650 рублей, меня это устроило. Покупку доставили домой, наклеили на iPhone защитное стекло. И все бы было ничего, но ребята почему-то отказывались давать документы на гаджет. По итогу все же прислали мне электронный чек на почту (позже выяснилось, что телефон я купил у одной компании, а чек был от другой), — рассказывает Руслан.
Уже через месяц пользования начал барахлить микрофон, да так, что собеседники на том конце провода перестали слышать нашего героя.
— Я взял гарантию и понес телефон в сервисный центр. Чуть позже у него обнаружились и проблемы с батареей (заряд держался часа три). После третьего обращения в сервис я решил позвонить продавцу, чтобы разобраться. Он оказался неадекватным: бросал трубку, хамил, а потом и вовсе перестал выходить на связь.
После того, как телефон перестал распознавать SIM-карту, Руслан обратился за помощью в Белорусское общество защиты потребителей.
— Я заплатил 100 рублей, специалисты собрали нужные документы и передали дело в суд. Правда, на заседание продавец не явился. Дело мы заочно выиграли: согласно постановлению, организация должна мне 1080 рублей (стоимость телефона плюс моральный ущерб). Во время процесса также выяснилось, что у этой компании много долгов, а сотрудникам не платят зарплату, — вздыхает Руслан. — Сейчас дело находится на контроле ОПИ (отдела принудительного исполнения. — Прим. TUT.BY). Решение суда вступило в силу 1 января 2019 года, а деньги до сих пор мне никто не вернул. Мой юрист советует чуть ли не каждую неделю требовать у ОПИ отчет о проделанной работе, только так можно добиться решения вопроса.
После этого случая Руслан покупает технику только в официальных магазинах.
— Лучше заплатить чуть больше и забрать весь пакет документов, чем потом тратить деньги, время и силы на недобросовестных продавцов, — говорит Руслан.
Юрий, футбольный тренер: «Продавец попросила отойти от камер»
До покупки iPhone 7 наш герой не пользовался техникой Apple, поэтому в тонкостях ее работы не разбирался.
— Полгода назад я решил купить iPhone: просто знал, что это классные телефоны с хорошей камерой. В социальной сети наткнулся на объявление: девушка продавала «семерку» в хорошем состоянии за 710 рублей (в официальных магазинах телефон стоил тогда около 1200). Пообщавшись, мы договорились встретиться возле метро, — вспоминает Юрий. — Девушка пришла в большой куртке, в шапке, закутанная в шарф. Прежде чем отдать мне телефон, попросила отойти на несколько метров (как я потом понял, чтобы оказаться подальше от камер наблюдения).
Юрий проверил, как в целом функционирует телефон, работает ли экран, камера, и рассчитался.
— Я был в состоянии эйфории: хотелось побыстрее вернуться домой и начать пользоваться новинкой. Но в тот же вечер у телефона стал подвисать экран: картинка оставалась неподвижной на пару минут (чтобы телефон снова заработал, приходилось его перезагружать). Буквально на следующий день друзья из центра ремонта телефонов, которым я показал свою покупку, сделали заключение: «Из оригинального в твоем „iPhone“ только корпус. Стоимость такой подделки — максимум 200 рублей. Плюс ко всему телефон — бывший „утопленник“ (то есть побывал в воде и был восстановлен)», — рассказывает наш герой. — Конечно, я был в шоке и сразу же позвонил продавцу. Сначала она отнекивалась, потом просто бросала трубку, затем все же согласилась встретиться и вернуть деньги. Но на встречу не пришла, а ее номер оказался заблокированным.
После этого Юрий пытался связаться с девушкой в социальной сети.
— Мне в голову пришла идея попросить друзей выступить в роли очередных «покупателей»: она бы пришла на встречу и мы забрали бы свои деньги. Наша героиня сначала шла с ними на контакт, а потом резко пропала (может, мы ее отпугнули количеством уточняющих вопросов). Опытные люди сказали, что управу на таких мошенников найти практически невозможно: сам купил с рук б/у товар, попробуй что-то докажи. Ничего не оставалось, как вкинуть деньги в ремонт и дальше пользоваться горе-телефоном, — вздыхает Юрий.
В сумме молодой человек потратил на ремонты якобы нового айфона 265 рублей (190 — замена экрана, 40 — батареи, 35 — камеры (она также чуть позже вышла из строя).
— Теперь я точно не хочу покупать дорогие вещи с рук. Ну, или хотя бы буду фотографировать паспорт продавца, если вдруг придется, — улыбается собеседник.
Ольга, заместитель директора в строительной компании: «Через месяц все номера продавца были оформлены на других людей»
Три года назад в отпуске у Ольги украли iPhone 5s, поэтому девушка решила купить другой сразу после возвращения в Минск.
— Я подумала, что не буду никому рассказывать о краже и просто заменю пропажу на новый телефон. Прошла по первой ссылке в поисковике по запросу «купить золотой iPhone 5s» и сделала заказ. Предыдущий iPhone я тоже приобретала в интернет-магазине, поэтому никаких сомнений тут не было, — рассказывает Ольга. — Курьер привез первый гаджет, и он даже не включился. В тот же день мне доставили уже хороший (как мне тогда показалось) телефон: он включался, заряжался, выглядел как новый. Продавец дал гарантию — это и усыпило мою бдительность.
Правда, радость от пользования оказалась недолгой: уже через месяц iPhone стал выходить из строя.
— На экране появились странные полосы, я отнесла телефон в сервисный центр. Там мне ответили только: «Уронили, а теперь жалуетесь». Потом я отвезла телефон друзьям, которые занимаются ремонтом техники. Они сразу сказали: «С оригинальным iPhone такой фигни случиться не могло». Как оказалось, мне продали китайскую подделку. Хотя в гарантии было написано iPhone, для меня все выглядело как оригинал.
Но в этом «оригинале» с самого начала барахлила зарядка, хуже снимала камера и было много других косяков.
— Самое интересное, что по стоимости (350 долларов) мой телефон не особо уступал тем вариантам, что продавали в официальных магазинах. Конечно, я сразу начала названивать продавцу, но указанные номера были уже не доступны. И это буквально через месяц после покупки, — делится Ольга. — К сожалению, в Белорусское общество защиты потребителей я не смогла обратиться: мне не выдали чек. Позже выяснилось: все номера продавца теперь оформлены совершенно на других людей, найти зацепки было невозможно. Телефон я отнесла в ремонт, там заменили некоторые детали, около полугода я с ним проходила и продала за копейки: покупателя я сразу предупредила, что отдаю ему гаджет китайской сборки с замененными деталями. Новый iPhone я покупала уже в официальном магазине — так все же спокойнее.
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