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На двух гомельских улицах сделали одностороннее движение

31.10.2019 09:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вниманию автомобилистов! В Гомеле две улицы стали с односторонним движением, сообщили в ГАИ.


Итак, односторонней стала Песина на участке от улицы Докутович до улицы Хатаевича и улица Докутович от дома № 8 до пересечения с улицей Песина.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вниманию автомобилистов! В Гомеле две улицы стали с односторонним движением, сообщили в ГАИ.
 
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