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На двух гомельских улицах сделали одностороннее движение
Источник материала: Tut.by
Вниманию автомобилистов! В Гомеле две улицы стали с односторонним движением, сообщили в ГАИ.
Итак, односторонней стала Песина на участке от улицы Докутович до улицы Хатаевича и улица Докутович от дома № 8 до пересечения с улицей Песина.
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Вниманию автомобилистов! В Гомеле две улицы стали с односторонним движением, сообщили в ГАИ.
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