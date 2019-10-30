На двух гомельских улицах сделали одностороннее движение

Источник материала: Tut.by

Вниманию автомобилистов! В Гомеле две улицы стали с односторонним движением, сообщили в ГАИ.





Итак, односторонней стала Песина на участке от улицы Докутович до улицы Хатаевича и улица Докутович от дома № 8 до пересечения с улицей Песина.