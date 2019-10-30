Подросток напал с ножом на таксиста в Полоцком районе

Источник материала: Аргументы и факты

44-летний водитель рассказал: около 23.00 он ждал возле ресторана «Двина». К нему подошел пьяный молодой человек, попросил довезти его до деревни Фариново. Денег у него не было, он предложил в залог свой мобильный.

Когда такси проезжало через «Промзону» Новополоцка, пассажир заявил, что ему стало плохо и попросил остановить автомобиль. Затем он достал нож и дважды ударил водителя по голове, требуя отдать телефон.

Подозреваемого задержали в лесополосе вблизи автодороги Р-14. Сотрудники милиции опознали его по приметам, полученным от потерпевшего. Нападавшим оказался 17-летний ранее судимый житель агрогородка Рудня, сообщили в УВД Витебского облисполкома.