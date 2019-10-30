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Подросток напал с ножом на таксиста в Полоцком районе

31.10.2019 09:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Подросток напал с ножом на таксиста в Полоцком районе
УВД Витебского облисполкома

44-летний водитель рассказал: около 23.00 он ждал возле ресторана «Двина». К нему подошел пьяный молодой человек, попросил довезти его до деревни Фариново. Денег у него не было, он предложил в залог свой мобильный.

Когда такси проезжало через «Промзону» Новополоцка, пассажир заявил, что ему стало плохо и попросил остановить автомобиль. Затем он достал нож и дважды ударил водителя по голове, требуя отдать телефон.

Подозреваемого задержали в лесополосе вблизи автодороги Р-14. Сотрудники милиции опознали его по приметам, полученным от потерпевшего. Нападавшим оказался 17-летний ранее судимый житель агрогородка Рудня, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. 

Подросток напал с ножом на таксиста в Полоцком районе
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Теги: Минск
 
 
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29 октября вечером в Полоцкий РОВД сообщили о нападении на водителя машины такси. Нападавший скрылся.
 
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