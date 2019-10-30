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Куда подавать резюме? Вакансия мечты появилась в Великобритании
31.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Британская туристическая компания Wowcher ищет человека на вакансию мечты, сообщается на официальном сайте организации.
Зарплата будущего работника будет составлять более $30 тыс. в год. За эти деньги ему необходимо будет отправиться в 40 туров, которые предоставляет компания, и поделиться впечатлениями со всем миром в социальных сетях и видеоблоге.
Причем, направления самые разные, а для компания с собой можно взять спутника или спутницу, но есть определенные требования. Важно, чтобы вы любили путешествовать, были совершеннолетним и имели загранпаспорт.
После каждого путешествия вам необходимо будет в уникальной форме поделиться впечатлениями. Поиск подходящего кандидата идет в соцсетях. Чтобы предложить свою кандидатуру — необходимо сделать тридцатисекундный ролик с ответом на вопрос: почему именно вы подходите для этой работы. После этого видео разместить в соцсетях со специальным хэштегом.
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Британская туристическая компания Wowcher ищет человека на вакансию мечты, сообщается на официальном сайте организации. Зарплата будущего работника будет...
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