Автомойщик из Витебска брал у клиентов крупные займы под залог автомобилей

Источник материала: Новости Хотимска

Автомойщик из Витебска подозревается в крупном финансовом мошенничестве, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РОВД Витебска.

Основным местом работы 29-летнего витебчанина долгое время была одна из городских автомоек. Там он знакомился с клиентами, входил к ним в доверие и уговаривал дать ему деньги на покупку машин, обещая поделиться процентом с прибыли. Свой бизнес мужчина не смог раскрутить: очень быстро реализация техники замедлилась. Чтобы продолжать дело, автомойщик решился на обман.

Злоумышленник просил у знакомых деньги, а в качестве гарантии возврата долга оставлял в залоге имевшийся автомобиль. На часть заемных денег он приобретал более дешевую машину, а остаток тратил на себя. Таким образом создавалась своеобразная пирамида из займов и техники.

В настоящий момент уже известно о семи потерпевших, которые передали мужчине от $2 тыс. до $5 тыс. на покупку автомобилей.

В отношении мужчины Витебским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в крупном размере).

Правоохранители устанавливают всех потерпевших и общий ущерб от преступной деятельности, начало которой относится к 2015 году. Пострадавших от действий витебчанина просят обратиться по телефонам: +37533-399-80-44; +37529-511-22-07 или 102.