Петришенко: школьники должны получать своевременную помощь в сложной ситуации

Источник материала: Новости Хотимска

Помощь школьникам в сложной ситуации должна быть более эффективной, и в этом направлении ведется работа, заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на коллегии Министерства образования обсуждаются вопросы оказания помощи школьникам, которые столкнулись с теми или иными проблемами. Игорь Петришенко подчеркнул, что дети и подростки должны получать своевременную помощь. При этом вице-премьер сделал акцент на предотвращении таких ситуаций.

Алгоритмы действий в этом направлении есть. Их реализация позволяет учащимся выйти из определенной кризисной или предкризисной ситуации. «Вне системы образования не должен оставаться ни один вопрос, связанный с учащимся», — сказал Игорь Петришенко.

Участники коллегии рассмотрели широкий круг вопросов: организация образовательного процесса, питания, выполнение внутреннего распорядка, внеклассной работы, в которой, как считает вице-премьер, нужно максимально задействовать учеников. В центре внимания было и налаживание более системной коммуникации с семьей, в том числе по профилактике курения, пьянства, наркозависимости. Обсуждался ход подготовки спортивной материально-технической базы школ к зиме.