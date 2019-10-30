ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петришенко: школьники должны получать своевременную помощь в сложной ситуации

31.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Помощь школьникам в сложной ситуации должна быть более эффективной, и в этом направлении ведется работа, заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на коллегии Министерства образования обсуждаются вопросы оказания помощи школьникам, которые столкнулись с теми или иными проблемами. Игорь Петришенко подчеркнул, что дети и подростки должны получать своевременную помощь. При этом вице-премьер сделал акцент на предотвращении таких ситуаций.

Алгоритмы действий в этом направлении есть. Их реализация позволяет учащимся выйти из определенной кризисной или предкризисной ситуации. «Вне системы образования не должен оставаться ни один вопрос, связанный с учащимся», — сказал Игорь Петришенко.

Участники коллегии рассмотрели широкий круг вопросов: организация образовательного процесса, питания, выполнение внутреннего распорядка, внеклассной работы, в которой, как считает вице-премьер, нужно максимально задействовать учеников. В центре внимания было и налаживание более системной коммуникации с семьей, в том числе по профилактике курения, пьянства, наркозависимости. Обсуждался ход подготовки спортивной материально-технической базы школ к зиме.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощь школьникам в сложной ситуации должна быть более эффективной, и в этом направлении ведется работа, заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты предрекли затопление сотням миллионов жителей Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика