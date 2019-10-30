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Лукашенко поручил обеспечить медиков самым современным оборудованием
31.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей самым современным медицинским оборудованием. Такую задачу глава государства поставил сегодня, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей самым современным медицинским оборудованием. Такую задачу глава государства поставил...
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