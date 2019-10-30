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Завтра покажут теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей по Горецкому округу
31.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
1 ноября на канале БТ-3 покажут теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Горецкому избирательному округу № 82.
Время показа — с 19:50 до 20:15.
Теледебаты всех избирательных округов по Беларуси запланированы до 14 ноября, их будет транслировать “Беларусь 3” в вечерний прайм-тайм — с 19:00 до 20:40.
Напомним, что для проведения теледебатов необходимо участие не менее двух кандидатов, которые баллотируются в одном избирательном округе.
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1 ноября на канале БТ-3 покажут теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Горецкому избирательному...
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