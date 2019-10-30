Завтра покажут теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей по Горецкому округу

Источник материала: Горецкий вестник

1 ноября на канале БТ-3 покажут теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Горецкому избирательному округу № 82.

Время показа — с 19:50 до 20:15.





Теледебаты всех избирательных округов по Беларуси запланированы до 14 ноября, их будет транслировать “Беларусь 3” в вечерний прайм-тайм — с 19:00 до 20:40.

Напомним, что для проведения теледебатов необходимо участие не менее двух кандидатов, которые баллотируются в одном избирательном округе.