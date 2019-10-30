ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завтра покажут теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей по Горецкому округу

31.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

1 ноября на канале БТ-3 покажут теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Горецкому избирательному округу № 82.

Время показа — с 19:50 до 20:15.

 

Завтра покажут теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей по Горецкому округу
Фото использовано для иллюстрации

 

Теледебаты всех избирательных округов по Беларуси запланированы до 14 ноября, их будет транслировать “Беларусь 3” в вечерний прайм-тайм — с 19:00 до 20:40.

Напомним, что для проведения теледебатов необходимо участие не менее двух кандидатов, которые баллотируются в одном избирательном округе.


 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  1 ноября на канале БТ-3 покажут теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Горецкому избирательному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил обеспечить медиков самым современным оборудованием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика