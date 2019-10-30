Эксперты предрекли затопление сотням миллионов жителей Земли

Источник материала: Tut.by

К концу XXI века воды Мирового океана могут затопить области, на которых проживает от 340 до 480 млн человек. К такому выводу пришли ученые из некоммерческой организации Climat Central, чей прогноз опубликовал научный журнал Nature Communications. Их оценка примерно в три раза больше, чем результаты предыдущих прогнозов, пишет ТАСС.



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«Результаты нашего исследования показывают, что в опасной зоне находится гораздо больше людей, чем мы представляли раньше», — рассказал один из авторов статьи Бенджамин Страусс. Он добавил, что в регионах, которые может затопить, нужно срочно предпринимать меры, чтобы не допустить гуманитарной и экономической катастрофы.

Прежние оценки основывались на данных спутников NASA об уровне поверхности Земли. Спутники отправляли радиолокационный сигнал вниз и по отклику оценивали высоту поверхности. Однако оказалось, что в данные вкрались значительные ошибки — зачастую на 5−10 метров. Аппаратура NASA не учитывала, что на поверхности Земли могут быть высокие объекты — например, деревья или здания, — высшие точки которых не соответствуют общему уровню грунта.

Это значит, что прогнозы показывали гораздо меньшую разницу между нынешним и ожидаемым подъемом уровня Мирового океана. Следовательно, и угрозу считали гораздо более оптимистичной, чем она есть на самом деле.

Чтобы исправить эти ошибки, исследователи воспользовались нейросетью — вычислительным алгоритмом, который копирует принцип работы человеческого мозга. Нейросеть как бы «вычла» деревья, мосты, здания и подобные им препятствия, оставив поверхность Земли голой. Уточненные с ее помощью данные и информация о населении Земли за 2010 год легли в основу нового прогноза.

Если страны мира смогут удерживать глобальное потепление на уровне в 2 °C выше доиндустриального уровня, то воды Мирового океана затопят районы, в который сейчас живет 360 млн человек, считают исследователи. В наихудшем случае это число может увеличиться до 480 млн человек. В прежних прогнозах подобный интервал заключался между 95 и 170 млн человек.

При этом исследование не учитывает, что население тех или иных районов к концу века может измениться, равно как и инфраструктуру прибрежных населенных пунктов могут перестроить для того, чтобы лучше противостоять затоплению. Поэтому количество людей, жизни которых угрожает подъем воды, довольно приблизительное.