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Twitter запретит всю политическую рекламу

31.10.2019 09:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель и глава Twitter Джон Дорси заявил, что соцсеть решила полностью отказаться от политической рекламы.

«Мы уверены, что политическое влияние нужно заслужить, а не покупать», – написал Дорси.

Он отметил, что реклама может быть эффективным инструментом для бизнеса, но опасна в политике, так как может использоваться, чтобы влиять на голоса избирателей жизни миллионов людей, пишет reform.by


Дорси объяснил решение новыми проблемами, с которыми сталкивается гражданский дискурс – основанная на машинном обучении оптимизация сообщений, микротаргетинг, непроверенная вводящая в заблуждение информация, использование технологии deepfake. Эти проблемы затрагивают все виды интернет-коммуникации, а не только политическую рекламу, но так как бороться с ними слишком сложно и дорого, то проще запретить политическую рекламу.

Компания представит новые правила к 15 ноября и начнет применять их с 22 ноября.
 
 
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Основатель и глава Twitter Джон Дорси заявил, что соцсеть решила полностью отказаться от политической рекламы.
 
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