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В Литве еще раз оценят предложения по строительству скандального газопровода в Польшу

31.10.2019 09:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовская компания Amber Grid проведет повторную оценку предложений по строительству газопровода в Польшу GIPL. Решение было принято с учетом замечаний Службы публичных закупок страны, которая проводила проверку конкурса.

Все началось с того, что альянс каунасской KRS и беларусского «Белтрубопроводстроя» не прошел проверку службы безопасности Литвы. Компаниям было отказано в участии в конкурсе, хотя их предложение на тот момент было самым дешевым. Основанием, как стало потом известно, стали контракты «Белтрубопроводстроя» с «Газпромом» и другими российскими компаниями, что было расценено как несоответствие критериям национальной безопасности.

Победителем конкурса был объявлен альянс компании Alvora с Siauliu dujotiekio statyba. При этом Alvora также имеет дочерние предприятия в России и Беларуси, контракты с российскими контрагентами.

Еще один участник конкурса альянс MT Group и польской Rafako ухватился за этот факт и попытался оспорить итоги конкурса. Компании подали в суд и обратились в контролирующие органы.


В итоге Amber Grid еще раз проведет оценку предложений, заново объявит победителя конкурса. После этого его утвердят правление и акционеры компании. Лишь потом будет подписан договор, сообщает Delfi. При этом утверждается, что задержка не повлияет на сроки сдачи трубопровода, который должен заработать до конца 2021 года. На этом фоне в понедельник со своего поста ушел директор Amber Grid Саулюс Билис.

Alvora с Siauliu dujotiekio statyba обещают построить газопровод за 79,85 млн евро без НДС. MT Group и польская Rafako выставили цену 84,895 млн евро. Отстраненные от конкурса KRS и «Белтрубопроводстрой» были готовы построить объект за 70 млн евро.

Между тем «Белтрубопроводстрой» пробует через суд добиться от Литвы возмещения расходов на участие в конкурсе, которые составили 10,215 млн евро.
 
 
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Литовская компания Amber Grid проведет повторную оценку предложений по строительству газопровода в Польшу GIPL. Решение было принято с учетом замечаний Службы...
 
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