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Досрочные выборы в Великобритании пройдут 12 декабря
Источник материала: Партизан
Палата лордов парламента Великобритании проголосовала за законопроект о досрочных выборах за одну ночь, подтвердив, что страна пойдет на выборы 12 декабря.
Об этом сообщает
Законопроект, состоявший из одной страницы, во вторник быстро прошел через Палату общин, и к нему произошло два чтения, во время обоих не было никаких возражений.
Переход от третьего чтения до принятия в среду занял примерно минуту.
Заключительный этап принятия законопроекта - согласие королевы Елизаветы II. После этого начинается предвыборная кампания.
Накануне 438 депутатов Палаты общин приняли законодательство, проложившее путь к первым декабрьским выборам с 1923 года.
Напомним, премьер-министр Британии официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января после того, как британский парламент не поддержал его соглашение о выходе.
Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.
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Палата лордов парламента Великобритании проголосовала за законопроект о досрочных выборах за одну ночь, подтвердив, что страна пойдет на выборы 12 декабря.
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