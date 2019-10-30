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Лукашенко опять поднял тему вице-президентства в Беларуси

31.10.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко уже в который раз в текущем году намекнул на то, что Беларуси нужен вице-президент.

Говоря о предстоящей поездке на Ближний Восток, Лукашенко сказал, что это станет для него возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни.

«Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив», - сказал он.

«Отпуск не получится. У президента нет заместителей», - закончил фразу Лукашенко.


Введение поста вице-президента в Беларуси требует поправок в действующую Конституцию и соответственно необходимости проведения республиканского референдума. Два референдума прошли в Беларуси с нужным для Лукашенко результатом. Третий вряд ли станет исключением из «правил».

Если должность вице-президента появится в существующей политической системе Беларуси, можно с первой попытки угадать, кто ее займет…
 
 
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Лукашенко уже в который раз в текущем году намекнул на то, что Беларуси нужен вице-президент.
 
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