Лукашенко опять поднял тему вице-президентства в Беларуси

Говоря о предстоящей поездке на Ближний Восток, Лукашенко сказал, что это станет для него возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни.





«Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив», - сказал он.





«Отпуск не получится. У президента нет заместителей», - закончил фразу Лукашенко.









Введение поста вице-президента в Беларуси требует поправок в действующую Конституцию и соответственно необходимости проведения республиканского референдума. Два референдума прошли в Беларуси с нужным для Лукашенко результатом. Третий вряд ли станет исключением из «правил».





Если должность вице-президента появится в существующей политической системе Беларуси, можно с первой попытки угадать, кто ее займет…