Активиста «Европейской Беларуси» с Бобруйска Арсения Чигиря также сняли с выборов

Сразу после этого Чигиря сняли с выборов.





«Меня сняли после вынесения второго предупреждения. Первое, напомню, за то, что я взял отпуск на два дня позже решения избирательной комиссии о регистрации. Кстати, тогда власти выдали себя, перепутав в документе фамилии и указав там Артема Черняка, кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» из Минска . Второе предупреждение - за то, что я якобы не вовремя подал данные о счете кандидата в депутаты, открытом в «Беларусбанке», в избирательную комиссию».





Арсений Чигирь успел записать выступление для телевидения и обращение на радио, однако они в эфир не вышли.









Активист «Европейской Беларуси» планирует обжаловать решение городской избирательной комиссии в областной комиссии.





Напомним, что на протяжении последних нескольких дней четырем представителям «Европейской Беларуси» из Минска отменили решение о регистрации в качестве кандидатов.