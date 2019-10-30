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Активиста «Европейской Беларуси» с Бобруйска Арсения Чигиря также сняли с выборов

31.10.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Арсений Чигирь, который принимал участие в избирательной кампании по Бобруйскому-Первомайскому округу №79, получил второе предупреждение за нарушение избирательного законодательства, сообщает телеграм-канал общественной кампании.

Сразу после этого Чигиря сняли с выборов.

«Меня сняли после вынесения второго предупреждения. Первое, напомню, за то, что я взял отпуск на два дня позже решения избирательной комиссии о регистрации. Кстати, тогда власти выдали себя, перепутав в документе фамилии и указав там Артема Черняка, кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» из Минска. Второе предупреждение - за то, что я якобы не вовремя подал данные о счете кандидата в депутаты, открытом в «Беларусбанке», в избирательную комиссию».

Арсений Чигирь успел записать выступление для телевидения и обращение на радио, однако они в эфир не вышли.


Активист «Европейской Беларуси» планирует обжаловать решение городской избирательной комиссии в областной комиссии.

Напомним, что на протяжении последних нескольких дней четырем представителям «Европейской Беларуси» из Минска отменили решение о регистрации в качестве кандидатов.
 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Арсений Чигирь, который принимал участие в избирательной кампании по Бобруйскому-Первомайскому округу №79, получил...
 
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