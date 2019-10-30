|
Активиста «Европейской Беларуси» с Бобруйска Арсения Чигиря также сняли с выборов
Источник материала: Партизан
Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Арсений Чигирь, который принимал участие в избирательной кампании по Бобруйскому-Первомайскому округу №79, получил второе предупреждение за нарушение избирательного законодательства, сообщает телеграм-канал общественной кампании.
Сразу после этого Чигиря сняли с выборов.
«Меня сняли после вынесения второго предупреждения. Первое, напомню, за то, что я взял отпуск на два дня позже решения избирательной комиссии о регистрации. Кстати, тогда власти выдали себя, перепутав в документе фамилии и указав там Артема Черняка, кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» из Минска. Второе предупреждение - за то, что я якобы не вовремя подал данные о счете кандидата в депутаты, открытом в «Беларусбанке», в избирательную комиссию».
Арсений Чигирь успел записать выступление для телевидения и обращение на радио, однако они в эфир не вышли.
Активист «Европейской Беларуси» планирует обжаловать решение городской избирательной комиссии в областной комиссии.
Напомним, что на протяжении последних нескольких дней четырем представителям «Европейской Беларуси» из Минска отменили решение о регистрации в качестве кандидатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Арсений Чигирь, который принимал участие в избирательной кампании по Бобруйскому-Первомайскому округу №79, получил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)