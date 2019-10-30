В школы Беларуси вернут военруков

БелТА. В средних школах планируется ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Об этом министр образования Игорь Карпенко сообщил на коллегии ведомства 30 октября, сообщает





Подобная должность существовала в школах в советское время. Она называлась "военрук" ("военный руководитель").









"Главой государства поставлена задача усилить воспитательную работу с подростками и молодёжью. Педагогам важно формировать мировоззрение подрастающего поколения, уделять внимание его гражданскому и патриотическому воспитанию, подготовке к дальнейшей самостоятельной жизни. С целью дальнейшего совершенствования форм и методов такой работы рассматривается вопрос о введении в школах должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию", — заявил министр.





Он сослался на то, что учащиеся старших классов должны готовиться к республиканской спартакиаде по программе зимнего и летнего многоборья "Защитник Отечества" среди юношей допризывного и призывного возраста.