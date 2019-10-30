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90 человек эвакуированы на пожаре в общежитии Брестского университета

31.10.2019 09:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

90 человек эвакуированы на пожаре в общежитии Брестского университета
Фото из открытых источников

Инцидент произошел 30 октября около 18.20.

«До прибытия подразделений МЧС были эвакуированы 90 человек, в том числе 6 детей в возрасте от 3 до 11 лет», - Сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Причина возгорания устанавливается.

Огонь повредил постельные принадлежности, мебель, имущество, закопчены стены и потолок в комнате. 

90 человек эвакуированы на пожаре в общежитии Брестского университета
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Теги: Минск
 
 
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Загорелась одна из комнат кирпичного пятиэтажного здания по улице Смирнова, 17. Это общежитие №3 Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.
 
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