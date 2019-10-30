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90 человек эвакуированы на пожаре в общежитии Брестского университета
31.10.2019 09:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Инцидент произошел 30 октября около 18.20.
«До прибытия подразделений МЧС были эвакуированы 90 человек, в том числе 6 детей в возрасте от 3 до 11 лет», - Сообщает
Причина возгорания устанавливается.
Огонь повредил постельные принадлежности, мебель, имущество, закопчены стены и потолок в комнате. b
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Загорелась одна из комнат кирпичного пятиэтажного здания по улице Смирнова, 17. Это общежитие №3 Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.
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