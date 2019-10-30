90 человек эвакуированы на пожаре в общежитии Брестского университета

Инцидент произошел 30 октября около 18.20.

«До прибытия подразделений МЧС были эвакуированы 90 человек, в том числе 6 детей в возрасте от 3 до 11 лет», - Сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Причина возгорания устанавливается.