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Комедию со звездами сериалов «Солдаты» и «Молодежка» поставят в Минске

31.10.2019 09:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самое время разнообразить свои осенние будни искрометной комедией, на основе пьесы канадского драматурга Норма Фостера «Загадочный уикенд», которая пройдет 8 ноября в КЗ «Минск».


Фото предоставлено организаторами

Театральный критик Вальтер Лернинг как-то написал: «Если верно, что смех — это лучшее лекарство, то Норм Фостер — лучший канадский поставщик этого лекарства». Построить счастливые отношения на лжи, говорят, нельзя, однако некоторым все-таки удается. Вот только правда имеет свойство раскрываться в самый неожиданный момент, и тогда вся жизнь идет кувырком.

Две семейные пары планировали вместе провести прекрасные выходные. В загородном доме, как всегда, звучали шутки, по двору разносился аромат мяса, жарящегося на углях, — все как обычно, но внезапно что-то пошло не так. Будто снежный ком, одно событие повлекло за собой множество вопросов, ответы на которые лучше бы и не знать. Автор этой постановки, кажется, готов высмеять все человеческие пороки, при этом дав возможность зрителю покопаться в самих себе.


Фото предоставлено организаторами

Блистательный актерский состав лишь дополняет эту картину, придавая ей неповторимый шарм. Алена Бабенко — заслуженная артистка Российской Федерации, которая снимается как в российских фильмах и сериалах, так и в азербайджанских, бразильских, португальских и других зарубежных проектах, знакомая многим по фильмам «Каникулы строго режима», «Инди» и «Мотылек»; Роман Мадянов снимался в «Жили-были», «Дети Арбата», «12», «Левиафан», сериалы «Солдаты», «Участок» и «Великая», в его копилке множество премий и наград, среди которых четыре престижные в мире российского кинематографа «Ники» и два «Золотых орла»; Анна Банщикова — российская актриса театра, кино и дубляжа, ее фильмография насчитывает более 80 картин, среди которых «Мангуст», «Сонька Золотая Ручка» и «Майор полиции»; Вячеслав Разбегаев — советский и российский актер театра и кино, который не гонится за популярностью и возможностью принять участие в рейтинговых проектах, снимавшийся в «Зверобой», «Экипаж», «Молодежка» и в многих других проектах.

Интрига и юмор в одном флаконе, смех сквозь слезы и по-настоящему звездный состав постановки — этот вечер непременно принесет вам массу позитива.

Когда: 8 ноября, 19.00. Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

Где:

Сколько: от 40 до 170 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Самое время разнообразить свои осенние будни искрометной комедией, на основе пьесы канадского драматурга Норма Фостера «Загадочный уикенд», которая пройдет 8...
 
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