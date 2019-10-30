Конгресс США принял резолюцию против участия России в G7

Источник материала: Ежедневник





Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах "большой семерки".

Как говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса, резолюция гласит, что Россия не должна иметь допуск на G7 до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность соседей" и придерживаться "стандартов демократических обществ", пишут РИА Новости .

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.

Ранее Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году. По его мнению, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе последнего саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, а канцлер ФРГ Ангела Меркель связала возможность возобновления G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но это "не самоцель".