ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конгресс США принял резолюцию против участия России в G7

31.10.2019 09:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Конгресс США принял резолюцию против участия России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах "большой семерки".

Как говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса, резолюция гласит, что Россия не должна иметь допуск на G7 до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность соседей" и придерживаться "стандартов демократических обществ", пишут РИА Новости.

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.

Ранее Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году. По его мнению, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе последнего саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, а канцлер ФРГ Ангела Меркель связала возможность возобновления G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но это "не самоцель".

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах "большой семерки".
 
Новости дня
Новости разные
 
Комедию со звездами сериалов «Солдаты» и «Молодежка» поставят в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика