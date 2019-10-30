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Где в Минске в ноябре пройдут рыбные ярмарки (адреса и даты)

31.10.2019 09:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На смену сельскохозяйственным по традиции придут специализированные рыбные ярмарки. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Рыбхозы Беларуси развернут рыбные ряды 22−24 ноября на бульваре Тракторостроителей, а с 29 ноября по 1 декабря — на проспекте Рокоссовского, 150а, возле кинотеатра «Салют».

Продавать будут живую прудовую рыбу собственного производства (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также копчено-вяленую рыбную продукцию, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы.

 
Теги: Минск
 
 
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Продавать будут живую прудовую рыбу собственного производства - карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель. Рассказываем, что еще.
 
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