Перерождение «старичка»: ателье Mopar построило эффектный рестомод на основе пикапа Dodge 1968 года

Источник материала: Tut.by

На следующей неделе в Лас-Вегасе откроется ежегодное шоу автомобильного тюнинга SEMA. Одну из самых ярких и заметных экспозиций посетителям шоу обещает фирма Mopar — подразделение Fiat Chrysler, занимающееся доработкой серийных моделей концерна.





На SEMA Mopar привезет целый ряд современных внедорожников и пикапов Jeep и Ram с привычным набором доработок, но главным «заводилой» на мероприятии обещает стать концептуальный рестомод Lowliner. За основу был взят пикап Dodge D200 1968 года, который был основательно переделан — многие узлы и детали заменили на новые, так что от исходной машины здесь мало что осталось.





Колесная база была удлинена (за счет смещения передней оси вперед на 7,62 см), также рестомод получил пневмоподвеску, благодаря которой кузов пикапа можно «прижать» максимально близко к земле и оригинальные 22-дюймовые колесные диски в стиле 60-х гг.





Перекроена и передняя часть кузова, где оригинальные фары, например, заменили схожей по форме 7-дюймовой светодиодной оптикой. Под измененным капотом шоу-кара вместо штатного бензинового агрегата прописался 5,9-литровый дизельный V8 Cummins, в паре с которым работает 6-ступенчатая «механика».





Заново перешитый ретросалон Lowliner украшен натуральной кожей янтарного цвета и бежевыми ковриками, а щедро декорированная алюминием приборная панель — с семью аккуратно вписанными кругляшами фирменного инструментария Mopar.





По замыслу создателей, перекроенный пикап должен будет лишний раз привлечь внимание к Mopar и выпускаемым фирмой запчастям и аксессуарам.