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Ford избавится от седана Mondeo, заменив его универсалом «повышенной проходимости»
Источник материала: Tut.by
Новая стратегия развития американского автогиганта предусматривает отказ от ряда традиционных моделей, среди которых и теряющие популярность седаны. Через пару-тройку лет Ford прекратит выпуск нынешнего
На днях в объективы шпионских камер попал прототип будущей и пока безымянной новинки — немецкий
По всей видимости, на смену Mondeo американцы готовят универсал «повышенной проходимости» в духе Subaru Outback. В основу машины ляжет модернизированный вариант универсальной платформы C2, которая позволяет Ford создавать модели самых разных классов и габаритов. На европейском рынке гамма двигателей будет включать дизеля, отвечающие нормам Euro-6d и бензиновые моторы, работающие в комбинации с 48-вольтовой «мягкогибридной» системой. Ожидается, что базовым для кросс-Mondeo станет трехцилиндровый турбомотор EcoBoost объемом 1,5 л.
Премьерный показ наследника Mondeo ожидается не раньше 2021 года.
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В объективы шпионских камер попал прототип будущей и пока безымянной новинки Ford - по слухам, она может получить название Mondeo Evos.
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