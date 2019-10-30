Ford избавится от седана Mondeo, заменив его универсалом «повышенной проходимости»

Источник материала: Tut.by

Новая стратегия развития американского автогиганта предусматривает отказ от ряда традиционных моделей, среди которых и теряющие популярность седаны. Через пару-тройку лет Ford прекратит выпуск нынешнего Mondeo , заменив седан и универсал, а заодно минивэны S-Max и Galaxy , одной моделью.





На днях в объективы шпионских камер попал прототип будущей и пока безымянной новинки — немецкий Auto Motor und Sport предполагает, что она может получить название Mondeo Evos. Что это будет за автомобиль? Составить представление по снимкам пока проблематично, ведь речь идет о так называемом «тестовом муле» в кузове нынешнего универсала Focus , который на деле крупнее исходника, превосходя его как по габаритной длине, так и размеру колесной базы.





По всей видимости, на смену Mondeo американцы готовят универсал «повышенной проходимости» в духе Subaru Outback. В основу машины ляжет модернизированный вариант универсальной платформы C2, которая позволяет Ford создавать модели самых разных классов и габаритов. На европейском рынке гамма двигателей будет включать дизеля, отвечающие нормам Euro-6d и бензиновые моторы, работающие в комбинации с 48-вольтовой «мягкогибридной» системой. Ожидается, что базовым для кросс-Mondeo станет трехцилиндровый турбомотор EcoBoost объемом 1,5 л.





Премьерный показ наследника Mondeo ожидается не раньше 2021 года.