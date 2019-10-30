Пережить «день жестянщика». Как ездить в гололед на летней резине?

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Первый снег плох тем, что быстро тает на теплой еще земле с образованием скользкой тягучей субстанции, состоящей из воды, мокрой снежной каши и укатанного льда. Справиться с ней могут только шиповки, однако в начале ноября они есть далеко не у каждого, и передвижение машин на дороге напоминает неуклюжую ходьбу коров по льду.

Поведение автомобиля на скользкой дороге разительно отличается от того, как он ездит по сухому асфальту. Летняя резина затвердевает и теряет эластичность. Гололедица в разы снижает коэффициент сцепления колес с поверхностью. В итоге при нажатии на тормоз автомобиль тут же блокирует колеса и катится вперед, как на санях. Со скорости в 50 км/ч иногда он может скользить свыше 40 метров, а с 80 км/ч — больше 70 м.

Поэтому при движении необходимо держать дистанцию. Примерно 30 метров до впереди идущего автомобиля должно хватить, чтобы в случае опасности избежать столкновения. Ну а чтобы сократить тормозной путь у автомобилей с летними покрышками в гололедицу, рекомендуется применять замедление двигателем.



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Если у вас ручная коробка передач, то движение в сильный гололед значительно упрощается. Если всегда ехать на второй или на третьей передаче, то автомобиль не будет испытывать больших трудностей с замедлением. При отпускании газа снижение скорости происходит не из-за трения покрышек о поверхность льда, а благодаря внутреннему сопротивлению подвижных частей силового агрегата при оборотах вала в 3-4 тысячи в минуту.

При торможении двигателем колеса всегда продолжают вращаться. В действие вступает интересный физический эффект. Трение покоя протектора колеса не будет переходить в трение скольжения, которое всегда меньше, отчего так часто машина с заблокированными колесами не может удержаться на дороге. При резком сбрасывании газа колеса не блокируются колодками, и управляемость машины сохранится.

Торможение двигателем также помогает сохранить устойчивость машины на поверхностях с разными сцепными свойствами. Другими словами, торможение мотором позволяет сохранить управляемость и сокращает тормозной путь даже для машин на летних шинах.



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Торможение мотором на автомате

Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то тормозить мотором он будет хуже, так как существенную часть момента сглаживает гидротрансформатор. Хотя эффект не пропадет. Автоматическую коробку нужно только перевести в ручной режим и принудительно включать пониженные передачи. Кроме того, в современных кроссоверах для езды по скользким покрытиям есть специальные программы, которые удерживают трансмиссию на пониженных ступенях. Также в автоматических коробках есть режим «Спорт», который тоже удерживает мотор на 3 тысячах оборотов и позволяет осуществлять эффективное замедление на скользкой поверхности под сброс газа.

Уметь выждать время

В гололед автомобиль плохо слушается руля. Передние ведущие колеса проскальзывают при повороте, и машина реагирует на команды с задержкой. Поворачиваешь руль — а автомобиль еще мгновение едет вперед и только потом плавно реагирует на команды. Управление становится нечетким, ватным, аморфным. И это верный признак того, что пора сбросить скорость.

На скорости свыше 60 км/ч при резком маневре машина может заскользить настолько, что среагирует на команды только через пару секунд. За это время водитель может испугаться, запаниковать и так выкрутить руль, что колеса окажутся сильно вывернутыми в сторону, как два плуга. Колеса упираются в поверхность, машина все-таки сбрасывает скорость и перестает скользить. А дальше она едет ровно туда, куда указывают колеса, то есть в кювет или на соседнюю полосу. Создается ощущение, что какая-то неведомая сила выбрасывает машину с дороги.

В общем, паниковать в такой ситуации недопустимо. Даже при продолжительном скольжении автомобиль все равно цепляется ведущими колесами за покрытие дороги и рано или поздно начинает поворачивать. А от водителя требуется поддерживать ровно такую скорость, чтобы исключить снос при рулении.



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Чтобы понять, какая скорость безопасна, можно время от времени кратковременно притормаживать и проверять, как ведут себя летние колеса в гололед. Если они блокируются от легкого нажатия и тут же вступает в действие АБС, то надо снизить темп до 40-50 км/ч. Обычно на летних шинах зимой лучше не разгоняться в снег и гололед свыше 50 км/ч. За этим пределом автомобиль с задубевшими летними покрышками очень плохо слушается руля.