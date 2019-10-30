|
В Лошице на велодорожке каршеринговый VW опрокинулся на крышу
Источник материала: Tut.by
На велодорожке в районе Лошицкого парка каршеринговый автомобиль опрокинулся на крышу, водитель сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал «Каршеринг. Минск. Новости».
Происшествие случилось минувшей ночью. Водитель после ДТП скрылся с места происшествия, но был найден сотрудниками ГАИ. Им оказался 19-летний парень. На нарушителя инспекторы составили протоколы за аварию и оставление места ДТП.
— Машина из последней партии проехала всего несколько тысяч километров. Согласно договору будет компенсирован полностью весь ущерб автомобилю, — говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина из последней партии проехала всего несколько тысяч километров. Согласно договору будет компенсирован полностью весь ущерб автомобилю.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)