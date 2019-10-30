ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лошице на велодорожке каршеринговый VW опрокинулся на крышу

31.10.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На велодорожке в районе Лошицкого парка каршеринговый автомобиль опрокинулся на крышу, водитель сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал «Каршеринг. Минск. Новости».

Происшествие случилось минувшей ночью. Водитель после ДТП скрылся с места происшествия, но был найден сотрудниками ГАИ. Им оказался 19-летний парень. На нарушителя инспекторы составили протоколы за аварию и оставление места ДТП.

— Машина из последней партии проехала всего несколько тысяч километров. Согласно договору будет компенсирован полностью весь ущерб автомобилю, — говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина из последней партии проехала всего несколько тысяч километров. Согласно договору будет компенсирован полностью весь ущерб автомобилю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пережить «день жестянщика». Как ездить в гололед на летней резине?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимние женские пуховики с мехом в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика