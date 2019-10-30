9 лет лишения свободы. Как гродненец «работал» закладчиком наркотиков

Источник материала: Вороновская газета





Подробности уголовного дела рассказал «Перспективе» прокурор отдела прокуратуры Гродненской области Алексей Готовчиц. Житель Гродно 1991 г. р. увидел объявление: интернет-магазин ищет работников, обещает хороший заработок. В ходе переписки стало понятно, что речь идет о продаже наркотических средств.

Молодой человек предложил свою кандидатуру на роль закладчика. Но требовался аванс: работник должен был внести 100 долларов и только после этого мог получить товар. Парень договорился на 60 долларов, поскольку требуемой суммы у него не было. Продавец пошел навстречу: гродненцу переслали 9 граммов гашиша. Он сделал несколько закладок, в том числе и на территории Гродненского района. Отчитавшись о выполненном задании, попросил следующую партию. Для этого в качестве аванса внес 100 долларов. Новая партия уже была больше и содержала не только наркотическое, но и особо опасное психотропное вещество. Однако довести дело до конца парень не успел: его задержали правоохранители. В итоге его противоправная деятельность длилась всего пять дней.



В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, но у суда было достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств.



Гродненцу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. С вынесенным приговором обвиняемый не согласился и обжаловал его. 24 октября Гродненский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело и оставил приговор без изменений. Он вступил в законную силу.

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