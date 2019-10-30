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9 лет лишения свободы. Как гродненец «работал» закладчиком наркотиков
31.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Подробности уголовного дела рассказал «Перспективе» прокурор отдела прокуратуры Гродненской области Алексей Готовчиц. Житель Гродно 1991 г. р. увидел объявление: интернет-магазин ищет работников, обещает хороший заработок. В ходе переписки стало понятно, что речь идет о продаже наркотических средств.
Молодой человек предложил свою кандидатуру на роль закладчика. Но требовался аванс: работник должен был внести 100 долларов и только после этого мог получить товар. Парень договорился на 60 долларов, поскольку требуемой суммы у него не было. Продавец пошел навстречу: гродненцу переслали 9 граммов гашиша. Он сделал несколько закладок, в том числе и на территории Гродненского района. Отчитавшись о выполненном задании, попросил следующую партию. Для этого в качестве аванса внес 100 долларов. Новая партия уже была больше и содержала не только наркотическое, но и особо опасное психотропное вещество. Однако довести дело до конца парень не успел: его задержали правоохранители. В итоге его противоправная деятельность длилась всего пять дней.
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Подробности уголовного дела рассказал «Перспективе» прокурор отдела прокуратуры Гродненской области Алексей Готовчиц. Житель Гродно 1991 г. р. увидел объявление:...
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