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Что изменится в Беларуси в ноябре: вырастет БПМ, переносы рабочих дней и парламентские выборы

31.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Что изменится в Беларуси в ноябре: вырастет БПМ, переносы рабочих дней и парламентские выборы

ПОЛИТИКА

В ноябре 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Австрию. Глава государства получил официальное приглашение посетить Вену от Президента Австрии. Детали визита будут обнародованы позже.

«Уверен, что запланированная в ноябре этого года наша встреча в Вене придаст дополнительный импульс развитию двусторонних связей и будет способствовать полномасштабной реализации существующего потенциала сотрудничества в различных отраслях», — подчеркнул Президент Беларуси.

7 ноября состоятся выборы членов Совета Республики Беларуси. Зарегистрированные кандидаты в члены Совета Республики избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня области, депутатов Минского городского Совета депутатов. Перед избранием членов Совета Республики заслушивается заключение Центральной комиссии о правомочности их выдвижения.

Что изменится в Беларуси в ноябре: вырастет БПМ, переносы рабочих дней и парламентские выборы

17 ноября состоятся выборы депутатов в Палату представителей Республики Беларусь. Как сообщили в Центризбиркоме, по стране зарегистрировано 558 кандидатов в депутаты. С учетом того, что в Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе, средний конкурс среди претендентов составляет 5 человек на место. Причем по некоторым округам конкурс составит по 7—8 человек.  На депутатский мандат претендуют люди в возрасте от 21 до 83 лет. Все новости избирательной кампании вы всегда можете почитать на сайте sb.by в сюжете «Парламентские выборы».

ЭКОНОМИКА

В ноябре будут длинные выходные, которые возникнут из-за переноса рабочего дня с 8 ноября на 16 ноября. Отдыхать белорусы будут с 7 ноября по 10-е. Следует помнить, что следующая рабочая неделя станет длиннее за счет рабочей субботы 16 ноября.

Что изменится в Беларуси в ноябре: вырастет БПМ, переносы рабочих дней и парламентские выборы

С 1 ноября согласно Указу № 357 «О возобновляемых источниках энергии» юрлица и ИП получат возможность передавать электроэнергию от возобновляемого источника энергии (ВИЭ) по сетям государственных энергоснабжающих организаций. Это могло бы способствовать поставкам на экспорт, которым сейчас препятствует отсутствие у владельцев ВИЭ сертификатов международного образца.

 С 1 ноября трансфер Национального аэропорта Минск станет дороже. Стоимость услуг не менялась в течение 2,5 года и составляла 30 Br, теперь же цена вырастет до 40 Br. Единый тариф будет действовать на любой легковой автомобиль (Geely SС7; Geely Atlas; Geely Х7; Volkswagen Touran) из аэропорта в любую точку Минска, а также из города в аэропорт. Обо всех условиях перевозок можно почитать по ссылке.

 С 1 ноября курить станет дороже — изменятся цены на некоторые марки сигарет. На 2 копейки подорожают сигареты марок «Магнат», «Минск», «Премьер», «Фэст MS», Credo, Credo MS, некоторые виды Minsk City, NZ, Queen, а также Маtrix Bluе, Portal. Отдельные виды Kent подорожают на 4 копейки, а некоторые подешевеют на 1 копейку. На 5 копеек вырастут в цене отдельные виды Pall Mall и Rothmans, на 10 копеек — сигареты марки Cooper. 

ОБЩЕСТВО

С 1 ноября установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов, которые будут действовать до 31 января 2020 года:

минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек — Br 372,06;

среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек — Br 405,25;

трудоспособного населения — Br 475,56;

пенсионеров — Br 371,51;

студентов — Br 351,9;

детей в возрасте до 3 лет — Br 301,8;

детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br 398,68;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br 405,17.

Что изменится в Беларуси в ноябре: вырастет БПМ, переносы рабочих дней и парламентские выборы

А бюджет прожиточного минимума вырастет до Br 231. Для различных групп населения сумма будет разная:
для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит Br 257,86;

для пенсионеров — Br 177,79;

для студентов — Br 224,8;

для детей в возрасте до 3 лет — Br149,63;

для детей от 3 до 6 лет — Br 205,16;

для детей от 6 до 18 лет — Br 251,19.

 С 1 по 6 ноября еще раз переписчики придут в семьи и зададут десять вопросов 10% адресатов. Это будет проверка качества переписи. Кстати, наш корреспондент провел один день с переписчиками: о совсем другом взгляде на ситуацию читайте здесь.

 До 2 ноября Минздрав собирает ваши мнения о перечне обязательных лекарств в аптеках. Высказаться по теме можно на Правовом форуме Беларуси.  

Осенние каникулы в школах Беларуси в 2019 году начинаются в пятницу 1 ноября и продлятся чуть больше недели — до субботы 9 ноября.

РЕГИОНЫ

В Гомеле на 7 ноября запланировано открытие 540-метрового моста через Сож. Мост оживит движение по части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута). Мост построен с нуля буквально за год. Работы велись в круглосуточном режиме в течение всех сезонов. При его возведении мостостроители отказались от типовой конструкции с железобетонными элементами, характерной для 1980-х годов. Мост собран из металлоконструкций, которые в девять этапов надвигали с опоры на опору, связывая берега Сожа. 

Что изменится в Беларуси в ноябре: вырастет БПМ, переносы рабочих дней и парламентские выборы

В начале ноября откроется обновленный роддом в Могилеве. Это перинатальный центр III уровня, который будет обслуживать не только город, но и половину области, он рассчитан на 3,5 тысячи рожениц в год.

 С 10 ноября вступает в силу Указ № 300, учредивший обширную безвизовую территорию «Брест — Гродно» и продливший срок безвизового пребывания до 15 суток для иностранцев из 73 стран в составе организованных групп. В Гродненской области станут доступны для безвизового посещения еще 5 районов: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. 

1 ноября стартуют региональные кастинги конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2020». В конкурсе могут принимать участие белоруски с хорошими внешними данными, не замужем и без детей. Девушкам должно быть от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала. Рост — не ниже 174 см, без тату и пирсинга. А о том, как проходил первый конкурс «Мисс Беларусь», можно почитать здесь.

КУЛЬТУРА

С 1 по 8 ноября пройдет XXVI Минский международный кинофестиваль «Лістапад». Слоган фестиваля в этом году — «К радости». В этом году покажут 154 фильма в 6 кинотеатрах столицы. Фильмом открытия станет болгарская картина «Отец» — лауреат главной награды МКФ в Карловых Варах. Цены на билеты варьируются: 2,5 рубля на фильмы «Лістападзіка», 6 — на внеконкурсные ленты, стандартные места на вечерний сеанс — 10 рублей, билеты на открытие и закрытие фестиваля — 20 рублей. 

Что изменится в Беларуси в ноябре: вырастет БПМ, переносы рабочих дней и парламентские выборы

С 18 по 23 ноября пройдет XXXII Международный фестиваль современной хореографии (IFMC). Основным событием IFMC-2019 станет Белорусский конкурс современной хореографии. Площадками фестиваля станут Минск и Витебск. Выступать будут артисты из Беларуси, Бельгии, Испании, Нидерландов, России, Украины.

sb.by
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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ПОЛИТИКА В ноябре 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Австрию. Глава государства получил официальное приглашение...
 
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