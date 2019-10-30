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Древний замок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии

31.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Древний замок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии

На юге Японии почти полностью уничтожен в результате пожара древний замок Сюри, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает японское общественное телевидение. Замок был построен в XIV веке.

Замок находится в городе в городе Наха южной префектуры Окинава. Пожар произошел в ночь на четверг, передает ТАСС. В тушении были задействованы более 20 пожарных расчетов. 

Уничтожены главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей Рюкю, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии в 1879 году. Всего выгорело шесть зданий на площади около 4,2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, пожар начался в главном корпусе, где с воскресенья шли работы, связанные с местным праздником.

Правительство Японии уже заявило, что восстановит замок. В 1945 году он уже разрушался в ходе боев между американскими и японскими войсками. В 1992 году замок восстановили. В список всемирного наследия ЮНЕСКО Сюри внесли в 2000 году.

СБ
Фото: pixabay, носит иллюстративный характер
 
 
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На юге Японии почти полностью уничтожен в результате пожара древний замок Сюри, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает японское общественное...
 
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