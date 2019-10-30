Древний замок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии

Источник материала: Вороновская газета





На юге Японии почти полностью уничтожен в результате пожара древний замок Сюри, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает японское общественное телевидение. Замок был построен в XIV веке.

Замок находится в городе в городе Наха южной префектуры Окинава. Пожар произошел в ночь на четверг, передает ТАСС . В тушении были задействованы более 20 пожарных расчетов.

Уничтожены главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей Рюкю, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии в 1879 году. Всего выгорело шесть зданий на площади около 4,2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, пожар начался в главном корпусе, где с воскресенья шли работы, связанные с местным праздником.

Правительство Японии уже заявило, что восстановит замок. В 1945 году он уже разрушался в ходе боев между американскими и японскими войсками. В 1992 году замок восстановили. В список всемирного наследия ЮНЕСКО Сюри внесли в 2000 году.

СБ

Фото: pixabay, носит иллюстративный характер