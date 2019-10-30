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Мы — за порядок!

31.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Члены молодежного отряда охраны правопорядка УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» — это настоящая гордость Несвижского районного комитета ОО «БРСМ» и Несвижского района в целом. Ребята принимают активное участие в поддержании и охране правопорядка, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, являются активными участниками различных мероприятий, проводимых по линии ОО «БРСМ».

Мы — за порядок!

Октябрь 2019 года для троих ребят из отряда запомнится надолго. Именно в этом месяце Алексею Гурецкому, Валерии Кононович  и Дмитрию Давидовичу были вручены удостоверения дружинника единого образца в связи с достижением совершеннолетнего воз-раста. Теперь ребята имеют все права и обязанности, предусмотренные законодательством для участников добровольных дружин.

Екатерина КОВЕШНИКОВА,

и.о. первого секретаря

Несвижского РК ОО «БРСМ».

 


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Члены молодежного отряда охраны правопорядка УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» — это настоящая гордость Несвижского районного...
 
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