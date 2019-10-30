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Cоциальный проект «Коридорные дети»

31.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома на протяжении года реализует социальный проект «Коридор-   ные дети», в ходе которого проводится комплекс развлекательно-игровых и профилактических мероприятий для детей, проживающих в общежитиях. Цель мероприятий — организация полезного, активного досуга для детей, совершенствование форм взаимодействия с родителями.

Cоциальный проект «Коридорные дети»

С декабря 2018 года управление совместно с работниками ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района» провели 8 выездов в общежития района. В рамках данной акции осуществляется тесное сотрудничество с Несвижским РОЧС, ОГАИ Несвижского РОВД и заместителями руководителей организаций и предприятий, на балансе которых имеются общежития.

Ребятам предлагается вместе со сказочными героями поучаствовать в спортивных состязаниях, развлекательных программах, мастер-классах, проверить свои знания по ПДД в игроленде «ПДД IQ», а также пообщаться на тему безопасного поведения в различных ситуациях.

Так, 19 октября в общежитии ОАО «Несвиж-ский райагросервис», расположенном по адресу: г.п. Городея, ул. Интернациональная, 12Б, прошла образовательно-развлекательная программа «Разноцветная осень».

Ребята веселились, играли с Фиксиками, Обезьянкой из «Мадагаскара», Медведем и котом Матроскиным. Громкая музыка, веселый смех детей раздавались по коридорам здания. Ребятам надолго запомнятся энергичные танцы, развивающие игры, зажигательные флешмобы и увлекательные спортивные эстафеты. А в конце мероприятия детей ждал сюрприз — мини-дискотека с бумажным шоу.

Марина Скребец,

методист учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту

и туризму Несвижского райисполкома.


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Управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома на протяжении года реализует социальный проект «Коридор-   ные дети», в ходе которого
 
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