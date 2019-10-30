Госконтроль

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31.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Комитете государственного контроля Минской области с 5 по 6 ноября по телефонам  8 (017) 284-12-99, 284-12-92 будет проводиться «горячая линия» с населением Минской области по вопросам завершения уборочных работ сельскохозяйственных культур, подготовки животноводческих объектов к зимне-стойловому содержанию скота, наведения порядка на территории сельскохозяйственных организаций.

В указанные дни граждане с 10.00 до 13.00 могут сообщить волнующую их информацию по указанным направлениям деятельности, а также высказать предложения по ее совершенствованию.

 


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В Комитете государственного контроля Минской области с 5 по 6 ноября по телефонам  8 (017) 284-12-99, 284-12-92 будет проводиться «горячая
 
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