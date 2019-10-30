Программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столбцовскому избирательному округу № 70 Егора Альбертовича Матюшичева

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Матюшичев Егор Альбертович родился 18 января 1983 года в городе Минске в семье работников автозавода (отец — слесарь МСР, мать — ведущий инженер).

Гражданин Республики Беларусь. Родители — коренные белорусы.

Образование высшее.

В 1998 году после окончания 9 классов СШ № 92 поступил в Минский автомеханический колледж, где получил профессию техника-технолога.

В 2002 году поступил на заочное отделение машиностроительного факультета БНТУ, а также был принят в штат конструкторского отдела управления главного технолога на должность инженера-конструктора.

По окончании БНТУ в 2007 году получил высшее техническое образование по специальности «инженер».

В 2007 году был принят в ООО «Инола», занимающееся рекламной деятельностью, на должность заместителя директора.

С 2008 до 2017 года являлся директором частного предприятия «Интрекс-групп», которое было выведено на лидирующие позиции в сфере рекламы на транспорте в нашей стране и получило высокую оценку. В 2009 году представлял Беларусь на Международном съезде транзитной рекламы в Санкт-Петербурге. В 2014 году по итогам конкурса-фестиваля «Выбор года» компания «Интрекс-групп» признана Компанией № 1 по рекламе на транспорте.

С 2017 года являюсь индивидуальным предпринимателем. Оказываю консалтинговые услуги в сфере бизнеса — очередной этап моей профессиональной деятельности.

С 2018 года — заместитель председателя Минской районной организации Либерально-демократической партии Беларуси.

Женат, воспитываю двоих детей.

О жизни в Столбцовском избирательном округе я знаю, можно сказать, из первых уст. На протяжении 10 лет регулярно бываю тут на отдыхе и по работе, часто общаюсь с местными жителями, у меня здесь много друзей и знакомых.

Несомненно, городские и районные власти делают очень много для улучшения жизни жителей данного избирательного округа. Однако, есть и типичные для белорусов проблемы. Молодежь после окончания школы, как правило, уезжает учиться в Минские или областные ВУЗы и колледжи. И часто — безвозвратно. Плюс к этому имеет место трудовая миграция. Всё это на фоне демографических проблем лишает регион большого количества квалифицированных рабочих рук и существенно тормозит его социально-экономическое развитие.

Считаю, что эту проблему нужно решать на законодательном уровне.

Например, начать помогать не только молодым и многодетным семьям, а всем, кто имеет несовершеннолетних детей. Эта помощь может быть в виде льготных кредитов на покупку жилья, невзимание коммунальных платежей за несовершеннолетних, бесплатный проезд в городском и междугороднем транспорте, если едет один из родителей с ребенком до 3-х лет.

Нужно приветствовать частную инициативу. Мы сделаем всё, чтобы малый бизнес был привлекательным по-настоящему. Для этого, в первую очередь, нужно снизить налоги для молодых и инновационных предприятий. Необходимо развивать фермерскую инициативу, агротуризм и всячески поощрять частный агросервис.

В медицинском обслуживании, как и много лет назад, не хватает специалистов, особенно узких специальностей. Необходимо разработать программу социальной поддержки молодых специалистов. Привлечь и удержать их в регионе можно не только повышением заработной платы. Необходимо создать для них такой социальный пакет, от которого невозможно отказаться. Например, служебные квартиры, расширенная медицинская страховка, ежегодное бесплатное или льготное оздоровление. Ведь если человек здоров физически, то он и духовно сможет развиваться на благо Родины.

Считаю необходимым сократить отчетность учителей и преподавателей. Их работа — образование, а не бюрократизм.

Необходимо поддерживать пенсионеров. Люди, отработавшие всю жизнь на государство, имеют право и должны жить достойно. Поэтому надо развивать накопительные фонды, систему негосударственного пенсионного обеспечения.

Я призываю вас, уважаемые избиратели, проголосовать за меня и за Либерально-демократическую партию Беларуси!

В случае моего избрания, мы вместе с вами составим план действий для улучшения благосостояния вас и ваших детей!

Моя задача будет — выполнить этот план.