Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

по Столбцовскому избирательному округу № 70 Ивана Андреевича Мамайко

Мамайко Иван Андреевич родился 12 апреля 1974 года в многодетной крестьянской семье, белорус. Окончил с отличием Брестский государственный университет по специальности «История и социально-политические дисциплины», Могилевский колледж и магистратуру Академии МВД Республики Беларусь, защитил диссертацию. В 1996 году поступил на службу в органы внутренних дел, с 2014 года — начальник Столбцовского РОВД, полковник милиции, награжден государственными наградами.

Депутат Минского областного и Столбцовского районного Совета депутатов 27, 28 созывов. Беспартийный.

Женат, воспитывает сына.

Уважаемые избиратели!

Благосостояние людей, стабильность в обществе, независимость Беларуси — гаранты счастливой жизни жителей всех регионов нашей синеокой страны. Поэтому указанные цели являются главными и лежат в основе моей предвыборной программы.

Доверие — это фундамент любых взаимоотношений. Депутатом должен быть человек, который предан своему государству и людям. Проживая и работая в нашем регионе, из личного жизненного и профессионального опыта мне хорошо знакомы проблемы, с которыми сталкивается каждый из вас.

Главной целью своей депутатской деятельности считаю необходимым создание условий, в том числе на правовом уровне, при которых люди смогли бы собственным трудом обеспечить себе достойный уровень жизни. А все, кто нуждается в социальной защите, получали бы конкретную помощь и поддержку.

Моя цель: всемерно способствовать процветанию Несвиж-ского и Столбцовского регионов.

Если мне будет оказана честь представлять ваши интересы в Палате представителей Национального собрания, основные усилия моей деятельности будут сосредоточены на решении следующих задач:

– активное участие в подготовке и претворении в жизнь законодательных актов, способствующих сохранению в стране стабильной общественно-политической ситуации, укреплению национальной безопасности, законности и правопорядка;

– привлечение инвестиций для реализации проектов, которые способны стать для региона основой создания новых рабочих мест, увеличения заработной платы и улучшения условий труда;

– повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса за счет дальнейшей модернизации предприятий и эффективного использования имеющихся ресурсов;

– создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

– борьба с бесхозяйственностью и неэффективным использованием бюджетных средств и собственности;

– содействие строительству жилья с применением всех форм финансирования;

– развитие инфраструктуры населенных пунктов, в том числе обеспечение качественной питьевой водой;

– развитие медицинских услуг и комфортных условий для воспитания и обучения детей;

– создание условий для занятости и закрепления молодежи в регионе;

– сохранение и приумножение национальных ценностей и традиций, языка, истории и культуры страны.

Я буду стремиться содействовать решению тех вопросов, которые волнуют моих земляков:

– необходимо построить детский сад в г. Несвиже и среднюю школу в г. Столбцы;

– открыть новое здание поликлиники УЗ «Несвижская ЦРБ», обеспечить привлечение квалифицированных медицинских кадров в УЗ «Столбцовская ЦРБ»;

– проводить дальнейшую реконструкцию на загруженных и аварийно-опасных участках дорог, а также осуществление свое-временного обслуживания дорожной сети сельских населенных пунктов;

– принимая во внимание, что Несвижский и Столбцовский районы привлекательны для туристов, использовать все возможности для развития и совершенствования туристической инфраструктуры региона;

– инициировать строительство новых мест отдыха и досуга в микрорайонах Несвижа и Столбцов, в том числе за счет привлеченных средств инвесторов.

Но, безусловно, основной задачей будет работа с конкретным избирателем, человеком.

Шаноўныя землякі!

Гаворачы словамі беларускага паэта Пімена Панчанкі: “Без чалавечнасці — не будзе вечнасці”. Мы ўсе — і простыя грамадзяне, і тыя, хто знаходзіцца ва ўладзе, — павінны гэта памятаць. Як павінны таксама памятаць і знайсці кожны для сябе адказ на пытанне беларускага песняра, нашага знакамітага земляка, са-праўднага патрыёта Беларусі Якуба Коласа, які напісаў такія радкі:

“Запытай ты сябе, чалавеча:

Што зрабiў для Айчыны,

цi многа?”

Заклікаю вас праявіць грама-дзянскую сумленнасць, наведаць 17 лістапада выбарчыя ўчасткі і прагаласаваць за кандыдата, які, на ваш погляд, найбольш годна бу-дзе прадстаўляць вашы інтарэсы ў Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Мир — всем, безопасность — каждому, процветание — Беларуси!