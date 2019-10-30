Программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столбцовскому избирательному округу № 70 Николая Николаевича Лысёнкова. «ГОВОРИ ПРАВДУ. ТРЕБУЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Здравствуйте, уважаемые земляки!

Я иду в парламент в команде «Говори правду» и буду там представлять вас, жителей Столбцовского и Несвижского районов.

Мне 39 лет. Женат. Воспитываю сына. С женой работаем индивидуальными предпринимателями, занимаемся кормами для сельскохозяйственных животных.

Мои детство и юность прошли в деревне Дрозды Столбцовского района. Как живет сельский житель, знаю не понаслышке. Знаю, что такое “дзялкі з буракамі”, знаю, как подоить корову и постричь овцу.

Несправедливость на селе ощущается особенно остро. Впервые я об этом задумался на тех самых “дзялках з буракамі”. Для того, чтобы моему отцу разрешили обкосить канаву и заготовить сено на зиму, мы вынуждены были батрачить на колхозных “дзялках”. Не крепостное ли это право?

Прошли годы. А что изменилось? Хочешь получить аграрное образование — будь готов к тому, что по окончании учебного заведения будешь годы батрачить в колхозе. Оттого и недобор на сельскохозяйственные специальности.

Я считаю, необходимо срочно отменять обязательное распределение!

Только так мы сможем вернуть престиж аграрным направлениям и возродить деревню. Специалист, сознательно пришедший в сельский бизнес, будет в разы эффективнее принудительно распределенного.

В 2003 году я окончил Белорусский аграрный технический университет и добровольно отправился работать в колхоз по специальности — экономистом. Моим первым местом работы был СПК “Вишневецкий”, что между Несвижем и Столбцами.

В 26 лет меня назначили председателем СПК “Желтый берег”. В разные годы мне пришлось поработать в райисполкоме заместителем начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию, директором аграрного колледжа, что в Смиловичах, и в Минскхлебпроме — начальником отдела.

Я хорошо знаю работу госучреждений, это ежедневные бестолковые совещания, показуха и очковтирательство. Руководители колхозов порой больше проводят время на всяких селекторах, нежели в хозяйстве. Оттого и эффективность государственных предприятий в разы ниже, чем частных.

13 статья конституции Республики Беларусь гарантирует равенство прав собственности (государственной и частной). На деле же, львиная доля наших с вами бюджетных денег безвозвратно вкидывается в убыточных монстров.

Я считаю, это несправедливо и крайне безответственно со стороны власти. Необходимо немедленно переходить на пропорциональное распределение бюджетных средств.

Традиционно огромная помощь выделяется на сельское хозяйство, только почти вся она проедается убыточными колхозами. До крестьян и фермеров, которые также являются производителями сельскохозяйственной продукции, если и долетают, то только жалкие крохи финансовой поддержки.

В парламенте я буду добиваться, чтобы чиновники наконец поняли, что предприниматель, фермер или просто крестьянин — это тоже часть государства. За малым и средним бизнесом будущее Беларуси.

И не надо путать понятия «власть» и «государство».

Созданная в Беларуси вертикаль власти тормозит не только экономическое развитие страны, но и развитие гражданского общества.

Я выступаю за присоединение Беларуси к Европейской хартии местного самоуправления. Жители районов должны самостоятельно, прямым голосованием, выбирать председателей райисполкомов. А те, в свою очередь, должны нести ответственность, прежде всего, перед жителями района, а не перед органами власти более высокого ранга.

Я, как и многие жители нашего района, постоянно принимаю участие в благоустройстве нашего города. Ненавижу, когда местная власть заставляет людей выходить на уборку улиц, потому что приезжает кто-нибудь из Мин-ска. Порядок приятно поддерживать для себя, а не для чиновников, которые назначают нам председателей райисполкомов.

Присоединяйтесь к моей команде “ГОВОРИ ПРАВДУ”, приходите на выборы и поддержите своего земляка!