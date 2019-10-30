ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столбцовскому избирательному округу № 70 Николая Николаевича Лысёнкова. «ГОВОРИ ПРАВДУ. ТРЕБУЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

31.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Здравствуйте, уважаемые земляки!

Я иду в парламент в команде «Говори правду» и буду там представлять вас, жителей Столбцовского и Несвижского районов.

Программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столбцовскому избирательному округу № 70 Николая Николаевича Лысёнкова. «ГОВОРИ ПРАВДУ. ТРЕБУЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Мне 39 лет. Женат. Воспитываю сына. С женой работаем индивидуальными предпринимателями, занимаемся кормами для сельскохозяйственных животных.

Мои детство и юность прошли в деревне Дрозды Столбцовского района. Как живет сельский житель, знаю не понаслышке. Знаю, что такое “дзялкі з буракамі”, знаю, как подоить корову и постричь овцу.

Несправедливость на селе ощущается особенно остро. Впервые я об этом задумался на тех самых “дзялках з буракамі”. Для того, чтобы моему отцу разрешили обкосить канаву и заготовить сено на зиму, мы вынуждены были батрачить на колхозных “дзялках”. Не крепостное ли это право?

Прошли годы. А что изменилось? Хочешь получить аграрное образование — будь готов к тому, что по окончании учебного заведения будешь годы батрачить в колхозе. Оттого и недобор на сельскохозяйственные специальности.

Я считаю, необходимо срочно отменять обязательное распределение!

Только так мы сможем вернуть престиж аграрным направлениям и возродить деревню. Специалист, сознательно пришедший в сельский бизнес, будет в разы эффективнее принудительно распределенного.

В 2003 году я окончил Белорусский аграрный технический университет и добровольно отправился работать в колхоз по специальности — экономистом. Моим первым местом работы был СПК “Вишневецкий”, что между Несвижем и Столбцами.

В 26 лет меня назначили председателем СПК “Желтый берег”. В разные годы мне пришлось поработать в райисполкоме заместителем начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию, директором аграрного колледжа, что в Смиловичах, и в Минскхлебпроме — начальником отдела.

Я хорошо знаю работу госучреждений, это ежедневные бестолковые совещания, показуха и очковтирательство. Руководители колхозов порой больше проводят время на всяких селекторах, нежели в хозяйстве. Оттого и эффективность государственных предприятий в разы ниже, чем частных.

13 статья конституции Республики Беларусь гарантирует равенство прав собственности (государственной и частной). На деле же, львиная доля наших с вами бюджетных денег безвозвратно вкидывается в убыточных монстров.

Я считаю, это несправедливо и крайне безответственно со стороны власти. Необходимо немедленно переходить на пропорциональное распределение бюджетных средств.

Традиционно огромная помощь выделяется на сельское хозяйство, только почти вся она проедается убыточными колхозами. До крестьян и фермеров, которые также являются производителями сельскохозяйственной продукции, если и долетают, то только жалкие крохи финансовой поддержки.

В парламенте я буду добиваться, чтобы чиновники наконец поняли, что предприниматель, фермер или просто крестьянин — это тоже часть государства. За малым и средним бизнесом будущее Беларуси.

И не надо путать понятия «власть» и «государство».

Созданная в Беларуси вертикаль власти тормозит не только экономическое развитие страны, но и развитие гражданского общества.

Я выступаю за присоединение Беларуси к Европейской хартии местного самоуправления. Жители районов должны самостоятельно, прямым голосованием, выбирать председателей райисполкомов. А те, в свою очередь, должны нести ответственность, прежде всего, перед жителями района, а не перед органами власти более высокого ранга.

Я, как и многие жители нашего района, постоянно принимаю участие в благоустройстве нашего города. Ненавижу, когда местная власть заставляет людей выходить на уборку улиц, потому что приезжает кто-нибудь из Мин-ска. Порядок приятно поддерживать для себя, а не для чиновников, которые назначают нам председателей райисполкомов.

Присоединяйтесь к моей команде “ГОВОРИ ПРАВДУ”, приходите на выборы и поддержите своего земляка!

 

 

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Twitter запретит всю политическую рекламу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика