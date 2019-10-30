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Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019

31.10.2019 10:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
«Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Проклятие Аннабель 3», «Оно». © / Кадр из фильма

Хэллоуин давно превратился из мрачного языческого обряда древних кельтов в веселый карнавал с художественной резьбой по тыквам, забавными костюмами и вечеринками. Конечно, в массовой культуре канун Дня всех святых часто становится временем для чего-то мрачного, как, например, в серии книг и фильмов о Гарри Поттере или в классических хоррорах вроде «Хэллоуина» Джона Карпентера. Есть, правда, и комедии на эту тему, как, например, пародийное «Очень страшное кино», но все же в этот день принято смотреть по-настоящему пугающие фильмы. АиФ.ru собрал десять хороших фильмов ужасов 2019 года, которые стоит пересмотреть на этот Хэллоуин. И пусть вам будет страшно.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Долгожданное продолжение комедийного хоррора о зомби-апокалипсисе, уничтожившем цивилизацию. Первая часть (она называлась «Добро пожаловать в Zомбилэнд») вышла десять лет назад, в 2009-м. С тех пор участники этого проекта слегка заматерели, но согласились вернуться к своим ролям. Снял новый фильм всё тот же Рубен Флейшер, а роли исполнили Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин.

Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
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«Кладбище домашних животных»

Повторная экранизация одноименного романа признанного мастера хорроров Стивена Кинга. Семья переезжает в небольшой городок и селится в дом, рядом с которым находится кладбище, где дети хоронят своих любимцев, а за ним — древнее индейское святилище, которое может оживлять мертвецов. Сначала глава семейства проделывает это с котом, которого сбил грузовик, а потом события начинают развиваться слишком непредсказуемо. Это второй фильм, снятый по данной книге. Первый вышел в 1989 году.


Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
Кадр из фильма «Кладбище домашних животных»

«Оно 2»

Этот фильм лучше смотреть сразу после первой части — «Оно», — которая вышла в 2017 году. Это тоже экранизация романа Стивена Кинга, причем одного из самых знаменитых: именно в нем появилось неведомое нечто (иногда принимающее форму клоуна Пеннивайза), с которым сражаются храбрые подростки. Во второй части подростки выросли, но зло в виде клоуна никуда не делось и его надо победить окончательно. Это одна из самых кассовых экранизаций Кинга: два фильма в общей сложности собрали в прокате $1,15 млрд.


Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
Кадр из фильма «Оно 2»

«Мертвые не умирают»

Фильм Джима Джармуша — по большому счету не совсем хоррор и не совсем о зомби, хотя и об этом тоже. Его в любом случае стоит посмотреть, поскольку он умен, в нем есть юмор и мораль, главные роли играют Билл Мюррей и Адам Драйвер, а второстепенные — Тильда Суинтон, Стив Бушеми и Том Уэйтс. Картина, кстати, была представлена в основном конкурсе Каннского кинофестиваля-2019, но призов там не получила.


Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
Кадр из фильма «Мертвые не умирают»

«Я иду искать»

Комедийный фильм ужасов о том, что бывает, если до замужества не выяснить о будущих родственниках как можно больше подробностей. Главная героиня картины Грейс (Самара Уивинг) этого не сделала и стала объектом охоты: согласно традиции семьи её мужа, невесте надо пережить ночь в наполненном оружием особняке, тогда она становится своей. Не стоит говорить, что остаться в живых в этом случае очень непросто.


Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
Кадр из фильма «Я иду искать»

«Ма»

Сью Энн по прозвищу Ма в школьные годы сполна хлебнула унижений со стороны одноклассников, в том числе и очень неприятных. Она выросла, начала работать в местной ветеринарной клинике, но о мести не забыла — и реализовала её через детей бывших обидчиков.


Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
Кадр из фильма «Ма»

«Мы»

Обычная семья, приехав на отдых, сталкивается со своими двойниками, которые прожили их жизнь, но с полностью противоположными эмоциями: когда они радовались, те огорчались, когда любили — те ненавидели. И теперь «негативная» семья хочет избавиться от оригинала, чтобы начать жить собственной жизнью.


Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
Кадр из фильма «Мы»

«Омен: Перерождение»

Российское название картины вводит в заблуждение: никакого отношения к франшизе «Омен» этот фильм ужасов не имеет. В оригинале он называется «The Prodigy» («Одарённый человек») и рассказывает о мальчике, в которого вселилась душа жестокого убийцы.


Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
Кадр из фильма «Омен: Перерождение»

«Проклятие Аннабель 3»

Очередной выпуск большой и разветвленной франшизы, состоящей из циклов «Заклятие» и «Кукла Аннабель». Придумал их режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Ван («Пила», «Форсаж 7»), который является признанным мастером малобюджетных ужастиков. Впрочем, «Проклятие Аннабель 3» малобюджетным не назовешь: на него было потрачено более $30 млн, но сборы оказались примерно в 15 раз выше ($228 млн)


Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
Кадр из фильма «Проклятие Аннабель 3»

«Счастливого нового дня смерти»

Первый фильм этой серии («Счастливого дня смерти») вышел в 2017 году и совмещал в себе фильм ужасов и принцип закольцованного настоящего (как в «Дне сурка»). Молодая девушка просыпалась утром в свой день рождения, занималась обычными делами, а потом ее убивали — и она снова просыпалась утром в свой день рождения. Попыткам вырваться из порочного круга и была посвящена та лента. Вторая часть продолжает этот сюжет: разорванная вроде бы петля времени появилась снова, но события изменились, и Триш (Джессика Рот) нужно снова определить, кто преступник.


Zомбилэнд, Аннабель и Стивен Кинг. 10 фильмов ужасов к Хэллоуину-2019
Кадр из фильма «Счастливого нового дня смерти»
 
 
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