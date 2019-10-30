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Трое белорусов погибли при столкновении фуры и микроавтобуса под Смоленском

31.10.2019 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения микроавтобуса и фуры на трассе М1 «Беларусь» в Смоленской области.


По информации пресс-службы регионального управления МВД, авария произошла 31 октября, около 07.10, на 442-м километре дороги в районе деревне Бодуны Краснинского района. Здесь столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовик DAF.

В результате ДТП три человека погибли, один получил травмы. В белорусском посольстве в России сообщили, что все пострадавшие — граждане Беларуси.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
 
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Авария произошла 31 октября, около 07.10, на 442-м километре дороги в районе деревне Бодуны Краснинского района.
 
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