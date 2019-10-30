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Трое белорусов погибли при столкновении фуры и микроавтобуса под Смоленском
Источник материала: Tut.by
Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения микроавтобуса и фуры на трассе М1 «Беларусь» в Смоленской области.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, авария произошла 31 октября, около 07.10, на 442-м километре дороги в районе деревне Бодуны Краснинского района. Здесь столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовик DAF.
В результате ДТП три человека погибли, один получил травмы. В белорусском посольстве в России
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Авария произошла 31 октября, около 07.10, на 442-м километре дороги в районе деревне Бодуны Краснинского района.
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