Трое белорусов погибли при столкновении фуры и микроавтобуса под Смоленском

Источник материала: Tut.by

Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения микроавтобуса и фуры на трассе М1 «Беларусь» в Смоленской области.





По информации пресс-службы регионального управления МВД, авария произошла 31 октября, около 07.10, на 442-м километре дороги в районе деревне Бодуны Краснинского района. Здесь столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовик DAF.

В результате ДТП три человека погибли, один получил травмы. В белорусском посольстве в России сообщили , что все пострадавшие — граждане Беларуси.

Сегодня утром на 441-м километре трассы М-1 произошло ДТП с участием граждан Беларуси. В результате трое погибших, один — пострадавший. Посольство предпринимает меры по информированию родственников погибших и пострадавших — Посольство Беларуси (@Embassybel) October 31, 2019

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.