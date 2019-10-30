Благоустройство, сельхозработы и другое: районный субботник прошел на Быховщине (фото)

Источник материала: Маяк Преднепровья

Чистые улицы, благоустроенные парки и скверы, аккуратные здания. К наведению порядка на земле у быховчан особое отношение. Земляки – настоящие рачительные хозяева. Подтверждение тому – районный субботник.









Выходной день выдался трудовым, даже ударным. Свежий воздух бодрил, потому и работа спорилась. Озеленение – один из главных «пунктов» в обширном плане по благоустройству. Его выполнение быховчане обязательно оценят по достоинству через несколько лет, когда принявшиеся и окрепшие саженцы подрастут и будут радовать богатой листвой.













Застройка на улице Костенича — самый молодой микрорайон. На часах еще нет и девяти, а работа здесь уже кипит. Коммунальщики заранее привезли саженцы и обозначили деревянными колышками места для посадки деревьев. Тут и трудовой десант подоспел. Представители законодательной и исполнительной ветвей власти и в это субботнее утро работали в слаженном тандеме. Участвовал в процессе озеленения председатель райисполкома Дмитрий Мартинович, не остался в стороне от посадки деревьев и глава районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко.













Подростки тоже внесли посильный вклад в благое дело. Активисты БРСМ, волонтеры отряда «Доброе сердце» из числа учащихся средней школы №2 подвязали только-только высаженные деревца.

















«Приросли» новыми посадками и территории около многоквартирных домов по улицам Якубова, Красноармейская, Гришина, М. Богдановича другие.

Озеленением занимались и жители малых населенных пунктов. Сельсоветы, лесничества совместно с местными жителями высаживали деревья и кустарники на своих территориях.

Урочище «Дубки» — излюбленное место для отдыха. Только сезон для приятного времяпрепровождения у воды теперь не самый подходящий, а вот для благоустройства – самое время. От традиций озеленения здесь не отходили – посадили молодые дубки. Плюс очистили от мусора береговую линию.

Еще немного, и первый снежок припорошит родную землю. А пока убирали ее от листвы. Пожалуй, не было ни одной организации или учреждения, по территории которых ни прошлась бы заботливая рука ее работников. Одни, «вооружившись» граблями, собирали остатки желто-багряного убранства деревьев, другие грузили листву на спецтранспорт, третьи занимались обкоской. Работы хватало всем.

















Горожане доказали: труд на земле им не чужд. Подставили на субботнике плечо и аграриям. На полях филиала «Мокрянский» Быховского КОСЗ около деревень Сущев и Мокрянские Хутора было многолюдно. Более 150 человек – такая по численности бригада, состоящая из специалистов управлений и отделов райисполкома, руководство учреждений образования и работников центральной районной больницы, помогала хозяйству собирать урожай моркови. Руководил процессом, а также личным примером задавал темп работам заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов. Трудились быстро и качественно.

































Субботник удался! Ведь над благоустройством и наведением порядка работали повсеместно. Итог нужного дела — еще более преображенная малая родина. Процветай, Быховщина! Становись только краше, НАШ край!

Цифры «МП»:

Около 1500 человек из 80 организаций занимались благоустройством на субботнике.

Более 1400 деревьев и 120 кустарников – такое количество растительности высадили земляки.

Алеся МУХАЧЕВА.