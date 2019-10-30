В Быховском РЦК прошел музыкальный спектакль «Взрослые игрушки, или непослушная спичка»

В Быховском районном центре культуры прошел музыкальный спектакль Могилевского областного театра кукол «Взрослые игрушки, или непослушная спичка».
В зале собрались учащиеся 1-4 классов учреждений образования Быховщины. Перед началом представления инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко напомнил ребятам о правилах безопасности в доме и на улице.
Далее
Постановка вызвала у ребят бурю положительных эмоций и море улыбок.
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС
Евгений Демиденко