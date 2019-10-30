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В Быховском РЦК прошел музыкальный спектакль «Взрослые игрушки, или непослушная спичка»

31.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быховском РЦК прошел музыкальный спектакль «Взрослые игрушки, или непослушная спичка»В Быховском районном центре культуры прошел музыкальный спектакль Могилевского областного театра кукол «Взрослые игрушки, или непослушная спичка».

В зале собрались учащиеся 1-4 классов учреждений образования Быховщины. Перед началом представления инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко напомнил ребятам о правилах безопасности в доме и на улице.

Далее дети с интересом посмотрели веселый музыкальный спектакль. В ходе представления в игровой и доступной форме были освещены требования правил пожарной безопасности.

Постановка вызвала у ребят бурю положительных эмоций и море улыбок.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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В Быховском районном центре культуры прошел музыкальный спектакль Могилевского областного театра кукол «Взрослые игрушки, или непослушная спичка». В зале...
 
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