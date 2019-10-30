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Все 13 округов принимают участие в дебатах: на могилевском телевидении идет запись программ

31.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Все 13 округов принимают участие в дебатах: на могилевском телевидении идет запись программ


Все 13 округов принимают участие в дебатах: на могилевском телевидении идет запись программ

Избирательная кампания внесла коррективы в привычный график работы телерадиокомпании «Могилев». Помимо подготовки программ и новостей здесь идет запись кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня записаны все обращения кандидатов, эта работа началась еще 19 октября. Всего в студии областного телевидения побывало более 50 человек. Последовательность записи определяла жеребьевка. «На каждого человека отводилось полчаса. Запись кандидатов проходила в перерывах между программами и эфирами», — рассказал главный редактор телерадиокомпании «Могилев» Андрей Скоробогатов.

Подготовка к выступлению — один из важных моментов записи кандидата. «Аккуратно и доброжелательно разговаривали с каждым, объясняли, как правильно работать, коллектив телерадиокомпании старался создать комфортные условия для всех. Кто-то из выступающих говорил от себя, кто-то при помощи телесуфлера. Они могли использовать наглядную агитацию: символику, телефонные номера. Во всем этом работники студии старались помогать», — отметил Андрей Скоробогатов.

О том, что работа студии организована на высоком уровне, говорят и кандидаты. «Все очень доброжелательно настроены. Не было никакого волнения, вся запись обращения прошла на одном дыхании», — поделился один из них.

Из нововведений этого года — бегущая строка, которая необходима для комфорта людей с нарушением слуха. Она сопровождает все выступления.

Сейчас на студии идет запись второго этапа — теледебатов, уже записаны 5 программ. «В этом году участниками станут кандидаты всех округов, подготовим 13 программ», — пояснил Андрей Скоробогатов.

Сегодня было максимальное количество участников дебатов — в каждой из двух программ по 6 оппонентов. На время выступлений было отведено по 5 минут.

Дебаты кандидатов в депутаты Могилевской области будут транслироваться на канале «Беларусь 3» как региональные включения. Они начнутся 1 ноября и будут проходить в вечернее время.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября, в Совет Республики — 7 ноября.

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО.

https://www.belta.by

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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Избирательная кампания внесла коррективы в привычный график работы телерадиокомпании «Могилев». Помимо подготовки программ и новостей здесь идет...
 
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