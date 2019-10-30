Нет преступности несовершеннолетних

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С 31 октября по 4 ноября на территории Городокского района будет проводиться основной этап Республиканского СКМ «Подросток», основными целями и задачами которого являются профилактика правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, пресечение вовлечения их в преступную и другую антиобщественную деятельность взрослыми.





Преступность среди несовершеннолетних имеет свои особенности. Она, в первую очередь, обуславливается личностными качествами несовершеннолетних, их статусом в обществе, влиянием семьи. В большинстве случаев преступная деятельность подростков носит корыстный характер и объясняется стремлением к удовлетворению сиюминутных потребностей. Самым распространённым видом преступных посягательств, совершаемых несовершеннолетними, является кража имущества. Сегодня в районе зарегистрированы две кражи имущества, кража денежных средств с банковской карточки, которая квалифицирована как хищение путём использования компьютерной техники. Также зафиксирован угон транспортного средства. Таким образом с начала года на Городокщине подростками совершено четыре преступления.

Напоминаем, что нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу со стороны подростков могут быть признаны преступным хулиганством. Это не только применение насилия (побои, причинение телесных повреждений, связывание, удержание и т. п.), но и угроза его применения (выраженное словесно или определёнными жестами). Популярностью у молодёжи пользуются различные виды курительных смесей, которые содержат в себе сильнодействующие психотропные вещества. Нередко их употребление приводит к тяжёлым последствиям, передозировке.

Актуальной проблемой является распитие спиртных напитков, в том числе и пива, появление в состоянии опьянения в общественном месте. В этом случае подростков привлекают к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь по достижению шестнадцатилетнего возраста. В противном случае к административной ответственности привлекают его родителей по ст. 9.4 КоАП — невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также предусмотрена административная ответственность родителей, которые не исполняют обязанности по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в ночное время с 23.00 до 6.00 вне жилища.

Юрий ЯРМОЛА, начальник ИДН Городокского РОВД.