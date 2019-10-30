ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нет преступности несовершеннолетних

31.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С 31 октября по 4 ноября на территории Городокского района будет проводиться основной этап Республиканского СКМ «Подросток», основными целями и задачами которого являются профилактика правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, пресечение вовлечения их в преступную и другую антиобщественную деятельность взрослыми.

Нет преступности несовершеннолетних

Преступность среди несовершеннолетних имеет свои особенности. Она, в первую очередь, обуславливается личностными качествами несовершеннолетних, их статусом в обществе, влиянием семьи. В большинстве случаев преступная деятельность подростков носит корыстный характер и объясняется стремлением к удовлетворению сиюминутных потребностей. Самым распространённым видом преступных посягательств, совершаемых несовершеннолетними, является кража имущества. Сегодня в районе зарегистрированы две кражи имущества, кража денежных средств с банковской карточки, которая квалифицирована как хищение путём использования компьютерной техники. Также зафиксирован угон транспортного средства. Таким образом с начала года на Городокщине подростками совершено четыре преступления.

    Напоминаем, что нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу со стороны подростков могут быть признаны преступным хулиганством. Это не только применение насилия (побои, причинение телесных повреждений, связывание, удержание и т. п.), но и угроза его применения (выраженное словесно или определёнными жестами). Популярностью у молодёжи пользуются различные виды курительных смесей, которые содержат в себе сильнодействующие психотропные вещества. Нередко их употребление приводит к тяжёлым последствиям, передозировке.

    Актуальной проблемой является распитие спиртных напитков, в том числе и пива, появление в состоянии опьянения в общественном месте. В этом случае подростков привлекают к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь по достижению шестнадцатилетнего возраста. В противном случае к административной ответственности привлекают его родителей по ст. 9.4 КоАП — невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также предусмотрена административная ответственность родителей, которые не исполняют обязанности по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в ночное время с 23.00 до 6.00 вне жилища.

Юрий ЯРМОЛА, начальник ИДН Городокского РОВД.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 31 октября по 4 ноября на территории Городокского района будет проводиться основной этап Республиканского СКМ «Подросток», основными целями и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ксения Собчак представила реалити-шоу «Яна Супер» о семье Рудковской и Евгения Плющенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика