Убери локти, спрячь телефон. 10 элементарных правил поведения в ресторане

Источник материала: Аргументы и факты

Перед тем как идти в ресторан, стоит изучить не только его меню и расположение парковки, но и правила этикета. Увы, даже те, кто бывает в таких местах часто, далеко не всегда ими владеют. Как пользоваться столовыми приборами, можно ли жевать еду и одновременно разговаривать и где должны быть ваши руки во время трапезы, объясняет консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Стуация №1. Вы заказали блюдо, но вам не нравятся некоторые его ингредиенты.

Конечно, если подобная ситуация произойдет в гостях и вы начнете что-то выковыривать, например, из салата, это может сильно расстроить хозяйку. К счастью, в ресторане все иначе. Вы вряд ли обидите шеф-повара тем, что не съедите полностью какое-то блюдо. И все же ваша задача — не привлекать к себе внимания и не вступать в горячие дискуссии по поводу питания с теми, кто сидит рядом. Не надо кричать: «Фу, какая гадость, я это не ем!» Держите свои вкусовые пристрастия при себе и не портите аппетит окружающим.

Если у вас аллергия на какой-то продукт, посоветуйтесь с официантом насчет того, что лучше выбрать, но не превращайте беседу с ним в подобие визита к врачу, делиться диагнозами и другими личными деталями не стоит. Кроме того, если вы вегетарианец, не ходите в мясной ресторан, потому что, скорее всего, вам там будет нечего есть. Внимательно изучайте меню, прежде чем отправиться в то или иное заведение.

Ситуация №2. Вы не знаете, как пользоваться столовыми приборами.

Первое, что абсолютно точно поможет выйти из этой непростой ситуации, — посмотрите, что делают окружающие. Даже если они делают все неправильно, а вы поступите так же, это их не шокирует.

Второй вариант действий — спросите совета у официанта. Он все-таки человек опытный. Например: «Я никогда не сталкивалась с такими приборами и блюдами, вы не подскажете, как это правильно есть?»

Замечу, что в ресторане перед вами вряд ли выложат массу ненужных приборов. Как правило, к блюду подаются лишь те из них, которые действительно необходимы для его употребления.

И еще один важный момент: если вы заказали лобстера, вовсе не обязательно самому его чистить, попросите официанта, чтобы он принес уже разделанного. Поверьте, это сильно упростит вам жизнь. Аналогичная история с шашлыком. Согласитесь, что его намного удобнее есть, когда мясо снято с шампура. Заранее обсудите этот момент с официантом.

Ситуация №3. Вы ждете очень важный звонок.

Даже если вам должен позвонить президент, будьте так любезны, не кладите свой телефон на стол, это дурной тон. Лучше держать его в сумке или кармане, когда речь идет о мужчинах. Если для вас это не аргумент, подумайте о том, что гаджет будет мешать официанту, он может его случайно задеть и уронить. Зачем вам лишний скандал?

Не имеет значения, с кем именно вы пошли в ресторан, с близким человеком или деловым партнером, прежде чем брать трубку, поинтересуйтесь: «Надеюсь, ты не обидишься, мне придется ответить?» или «Можно я отвечу?» Будьте внимательны, это не риторический вопрос. Можно отвлечься на звонок, только когда вы получите согласие.

Помните, что вести долгие диалоги, когда рядом с вами уже сидит собеседник, некрасиво. Даже если вы вышли для этого в коридор, старайтесь не отсутствовать больше 5 минут. Кстати, если вы можете быстро решить вопрос, выходить из-за стола необязательно.



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Ситуация №4. У вас закончилось вино в бокале, а официанта рядом нет.

Если вы женщина и речь идет не о деловой, а о светской ситуации, всегда можно попросить своего спутника немного поухаживать за вами. Мужчина при этом должен встать, если такой возможности нет, его задача — не опускать горлышко бутылки внутрь бокала. Когда кавалеров нет (допустим, вы собрались с подружками), можно и самой за собой поухаживать. Это не проблема.

Если вы случайно разлили вино, главное — не привлекать к этой ситуации всеобщего внимания ахами и вздохами, не извиняться сто раз и самому не впадать в истерику. Разлили на одежду — аккуратно промокните это место бумажной салфеткой. Не надо использовать тканевую хотя бы потому, что вы ее потом положите себе на колени. Разлили на стол — примите какие-то доступные вам меры. Например, бросьте пару салфеток в образовавшуюся лужицу и успокойтесь либо позовите на помощь официанта. Случайно разлитое вино — это не стихийное бедствие, поэтому забудьте о нем и продолжайте разговор как ни в чем не бывало.

Ситуация №5. Вы не знаете, куда положить свои руки.

В ожидании подачи блюд женщина должна сидеть, положив руки на колени, это идеальный вариант. Максимум разрешается (но это уже послабление современности) опереться одной рукой (той частью, которая находится между кистью и локтем) о стол. Также в ресторане не рекомендуется закидывать ногу на ногу, потому что мы можем задеть кого-то из соседей.

Что касается мужчин, то они могут обе руки (от кисти до локтя) опереть на стол. А вот сами локти можно поставить на стол только в паузе во время перемены блюд. Как только блюдо приносят, локти должны быть убраны!

Ситуация №6. Вы использовали бумажную салфетку и не понимаете, куда ее положить.

Если вы уже доели свое блюдо, не бросайте салфетку в тарелку. Это выглядит неэстетично. Отчаянно запихивать ее под тарелку, чтобы никто не увидел, например, след от помады, — это тоже лишнее. Достаточно просто сложить ее таким образом, чтобы скрыть место использования, и положить рядом. Старайтесь не пользоваться активно бумажными салфетками, иначе эти комочки будут множиться рядом с вами с огромной скоростью, а официант не всегда оперативно способен убрать мусор. Имейте это в виду.

Ситуация №7. Вас о чем-то спрашивают в тот момент, когда вы жуете.

Почему мы не говорим с набитым ртом? Во-первых, потому что никто из окружающих ничего не поймет. Во-вторых, то, что вы жуете, может случайно выскочить из вашего рта. Прожуйте еду так, чтобы можно было отвечать членораздельно, т. е. дикция не страдала и кусок, который вы только что положили себе в рот, не летел в собеседника. Ничего страшного, если после вопроса повиснет небольшая пауза, за трапезой это уместно. Можно просто кивнуть человеку, чтобы дать понять, что вы его услышали.

Раньше правило было более жестким: сначала полностью прожуйте еду, потом отвечайте. Сейчас оно уже не такое строгое.

Ситуация №8. У вас закончилась соль (вам нужна новая вилка), официанта рядом нет, зато все необходимое есть за соседним столом, где никто не сидит.

Конечно, велик соблазн взять то, что вам нужно, за соседним столиком, но лучше так не делать, тем более если вы находитесь в ресторане высокого уровня. Не надо хозяйничать.

Ситуация №9. Вам нужно оставить чаевые, но в кошельке есть только мелочь.

С одной стороны, мелочь — это тоже деньги, с другой — оставлять горстку пятидесятикопеечных монет — явный перебор. Но вот десятирублевые монеты вполне подойдут. Если же вам самому не хочется трясти мелочью, можете вообще не оставлять чаевых, поскольку это знак вежливости, а не обязанность.



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Ситуация №10. Вас спрашивают, все ли вам понравилось, но вы недовольны едой или обслуживанием.

Безусловно, среди нас есть «специалисты», которые считают своим долгом рассказать, как надо жарить стейк или что в салат обязательно «нужно добавить яблочко», тогда он будет вкуснее. Но в эти детали вовсе не обязательно посвящать обслуживающий персонал и всех присутствующих за столом.

Вообще, если есть конкретные замечания, например, к качеству исполнения блюда, допустим, что-то пережарили (или наоборот), их, конечно, можно озвучить, но не во всех ситуациях это уместно. Допустим, если вы сидели в ресторане большой компанией, у всех прекрасное настроение, зачем омрачать вечер претензиями? На свидании ваше недовольство абсолютно точно тоже будет не к месту.