ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

в Буда-Кошелевском районе прошли объектовые тренировки

31.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

На территории Буда-Кошелевского района проведены две объектовые тренировки в КСУП «Губичи» и ОАО «Николаевка» на тему «Действия санитарного звена для ликвидации ЧС».

Целью тренировки стала проверка реальности плана ГО объекта, совершенствование навыков руководящего состава и формирований при проведении мероприятий ГО в условиях возникновения угрозы нападения противника. Тренирован  личный состав формирований ГО слаженным действиям по ликвидации последствий нападения противника, тренированы рабочие и служащие в приобретении практических навыков по защите от оружия массового поражения. На объектовую тренировку привлекались штаб ГО и санитарное звено. На тренировке присутствовал представитель районного отдела по ЧС Александр Каперзов.

Смоделированные ситуации максимально приближены к реальным событиям, позволили на практике отработать четкость и слаженность действий всех служб. Имеющие место замечания и недостатки были детально разобраны по итогам тренировки. Установленные чрезвычайные ситуации были ликвидированы, поставленные цели учений достигнуты.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории Буда-Кошелевского района проведены две объектовые тренировки в КСУП «Губичи» и ОАО «Николаевка» на тему «Действия санитарного звена для...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дубровенском районе попытка угона закончилась нападением на владельца машины и милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика