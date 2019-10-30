в Буда-Кошелевском районе прошли объектовые тренировки

Источник материала: Газета Авангард

На территории Буда-Кошелевского района проведены две объектовые тренировки в КСУП «Губичи» и ОАО «Николаевка» на тему «Действия санитарного звена для ликвидации ЧС».

Целью тренировки стала проверка реальности плана ГО объекта, совершенствование навыков руководящего состава и формирований при проведении мероприятий ГО в условиях возникновения угрозы нападения противника. Тренирован личный состав формирований ГО слаженным действиям по ликвидации последствий нападения противника, тренированы рабочие и служащие в приобретении практических навыков по защите от оружия массового поражения. На объектовую тренировку привлекались штаб ГО и санитарное звено. На тренировке присутствовал представитель районного отдела по ЧС Александр Каперзов.

Смоделированные ситуации максимально приближены к реальным событиям, позволили на практике отработать четкость и слаженность действий всех служб. Имеющие место замечания и недостатки были детально разобраны по итогам тренировки. Установленные чрезвычайные ситуации были ликвидированы, поставленные цели учений достигнуты.