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В районе проходит акция «Стоп – парковка!»

31.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районе проходит акция «Стоп – парковка!»

В период с 28 октября по 3 ноября на территории района проходит акция под условным названием «Стоп – парковка!»

Мероприятие проводится в целях контроля доступности стоянок для транспортных средств, используемых (управляющих либо перевозящих) инвалидами.

«В соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях при установке неправомерной стоянки транспортного средства на месте, отведенном для стоянки автомобиля инвалидов, на водителей налаживается штраф в размере двух базовых величин», – отметили в ОГАИ ОВД райисполкома.

 
 
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В период с 28 октября по 3 ноября на территории района проходит акция под условным названием «Стоп – парковка!» Мероприятие проводится в целях...
 
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