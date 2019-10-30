В районе проходит акция «Стоп – парковка!»

Источник материала: Газета Авангард





В период с 28 октября по 3 ноября на территории района проходит акция под условным названием «Стоп – парковка!»

Мероприятие проводится в целях контроля доступности стоянок для транспортных средств, используемых (управляющих либо перевозящих) инвалидами.

«В соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях при установке неправомерной стоянки транспортного средства на месте, отведенном для стоянки автомобиля инвалидов, на водителей налаживается штраф в размере двух базовых величин», – отметили в ОГАИ ОВД райисполкома.