В Дубровенском районе попытка угона закончилась нападением на владельца машины и милиционера

Источник материала: Tut.by

В Дубровенском районе 18-летний парни попытались угнать «жигули». Один из них ударил владельца машины, а потом активно сопротивлялся милиционеру. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Попытка угона произошла днем 25 октября в одной из деревень Дубровенского района, куда 66-летний витебский пенсионер приехал на дачу. По привычке мужчина оставил свои «жигули» у дома незапертыми, а сам пошел трудиться на огород.

На автомобиль обратили внимание двое 18-летних парней, которые накануне выпивали и теперь решили съездить в райцентр за добавкой.

— Ключей в салоне не оказалось, поэтому собутыльники взломали замок зажигания и хотели запустить двигатель прямым соединением проводов. Однако попытка оказалась неудачной, и парни решили уйти, — рассказали в милиции.

Хозяин «семерки» услышал, как захлопнулась автомобильная дверь, и вышел на улицу. Увидев, что в машине сломан замок зажигания, он окликнул молодых людей. Те не стали убегать, а подошли к пенсионеру, после чего один из них ударил мужчину в лицо.

Милиции понадобилось два часа, чтобы найти парней. Они были уже в Дубровно. При задержании один из парней попытался скрыться, а затем оказал активное сопротивление сотруднику милиции.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 14, ч.2 ст. 214 УК Беларуси (покушение на угон транспортного средства), а в отношении одного из фигурантов — по ст. 364 УК Беларуси (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Сейчас молодые люди находятся в ИВС.

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению иных преступлений.