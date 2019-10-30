Ксения Собчак представила реалити-шоу «Яна Супер» о семье Рудковской и Евгения Плющенко

Источник материала: Tut.by

В Москве прошла презентация реалити-шоу «Яна Супер» о жизни Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Главная героиня проекта вместе с его идеологом и продюсером Ксенией Собчак встретились с журналистами и рассказали, с чего все началось и зачем они это придумали. Показали и первую серию проекта. Как это было рассказал spletnik.ru.



Фото: Максим Кашин/SPLETNIK.RU

В начале октября Ксения Собчак и Яна Рудковская объявили новый проект: стало известно, что они запускают реалити-шоу о семье Яны, в котором та обещала без прикрас показать свою глянцевую и неглянцевую жизнь с мужем Евгением Плющенко, тренировками Гном Гномыча и своими буднями в шоу-бизнесе.

Ориентировались на реалити-шоу Ким Кардашьян, потому что «если и есть у нас своя Ким, то это Яна», но, по словам создателей, получилось еще круче, поскольку ничего специально не придумывали и не вырезали, а снимали все «как есть». Это, конечно, лукавство — постановочных моментов хватает, но, отдадим должное, в кадре герои хотя бы не говорят заученными фразами.

Единственное, к чему Яна, по ее же словам, относилась суперпридирчиво, — это бьюти-образы. «Мне 44 года, и хочется выглядеть симпатично».

Презентовали первую серию проекта, премьера которого состоится 9 ноября на канале «Супер», в московском ресторане Cristal Room Baccarat, куда журналистов пригласили на «изысканный завтрак» — почти такой же, к каким привыкла и сама Яна, и подписчики ее инстаграма, регулярно наблюдающие в этой постоянной рубрике Рудковской сложную сервировку, икру, серебро и фарфор.



Фото: Максим Кашин/SPLETNIK.RU

Долго говорить перед началом серии Ксения и Яна не стали, рассыпавшись лишь в комплиментах друг другу и пообещав, что шоу удивит многих. Начинается оно, кстати, с планерки, где генеральный продюсер канала «Супер» Ксения Собчак презентует своей команде придуманное ею реалити-шоу о жизни Яны Рудковской.

Почему Яна? Потому что она «абсолютно народная героиня» — «простая баба, которая сделала себя сама и у которой были сложности с мужиками, суды за детей, непростые отношения с мужем». У команды есть сомнения, ведь Яна у многих ассоциируется исключительно с «диором», светскими тусовками и завтраками на серебре, но Собчак предлагает рискнуть и разбить этот стереотип, показав «правду».

Яне такой подход понравился, поэтому в кадре мы видим и ее саму с пучком и в домашнем, и Плющенко в трусах, и семейные разборки, и разговоры по душам с Димой Биланом. В концепт «правды», правда, вписывается не все: камера начинает ходить по пятам за Рудковской еще до того, как она «с удивлением» узнает о предложении Собчак сниматься в реалити-шоу. Но, с другой стороны, разве кто-то вообще ждет честности от реалити-шоу?

Однако если сама Яна на предложение о съемках реагирует с энтузиазмом, то ее семья не в восторге, так что приходится торговаться. Плющенко обещают автодом, Гном Гномычу, который поначалу идет в отказ («Меня достало сниматься каждый день, это тупо»), — собаку. Спойлер: шоу снято, но собака Саше все равно пока не светит — ее он получит, когда научится делать двойные прыжки, объясняет Яна. И только со старшими сыновьями договориться не получилось — ребята отказались сниматься, так как это «не по-мужски».

В «Яна Супер» много времени будет посвящено поискам компромиссов в семейной жизни, ведь уже в начале шоу заявлено, что у пары непростые отношения. Но волноваться не о чем, как поспешила успокоить всех в конце сама Яна: да, у них с мужем бывают проблемы, как и у любой пары, но все сложные этапы они проходят достойно, потому что очень любят друг друга, а съемки лишь укрепили их союз и приблизили к осуществлению мечты.

Фото: Максим Кашин/SPLETNIK.RU

Что это за мечта, Рудковская не рассказала, пообещав, что мы все увидим в шоу, но, видимо, речь идет о ребенке и суррогатном материнстве, о чем Яна недавно рассказывала в интервью.

Вообще же, объяснила она, этот проект — больше, чем просто реалити о жизни отдельно взятой богатой звездной семьи. Нет, у Яны такие же проблемы, как у всех, и она обычная женщина, а потому из частного будут делать общее и говорить о насущном: эйджизме, хейтерах, борьбе за детей, том же суррогатном материнстве и многом другом. И если это поможет зрительницам почувствовать, что они не одиноки в своих проблемах, и вдохновит их, Яна будет только счастлива.