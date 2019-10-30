«А если у вас деньги спишут и кредит оформят?» Послушайте, как мошенник притворяется сотрудником банка

Источник материала: Tut.by

Недавно минчанке Светлане (имя изменено — Прим. ред.) позвонил мошенник и, представившись сотрудником БПС-Сбербанка (а именно там Светлана получает зарплату), попытался выведать данные для входа в интернет-банк. Мол, сейчас в отношении нее «совершаются мошеннические действия» и нужно «перепроверить информацию». Однако Светлана заподозрила подвох и никаких данных не сообщила. Более того — записала весь разговор на диктофон.

В БПС-Сбербанке похвалили клиентку за грамотное поведение и следование рекомендациям банка, которые помогли ей сохранить деньги. А мы предлагаем послушать, как ведут себя мошенники, и лишний раз вспомнить о том, что должно насторожить в подобных звонках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Семиминутный диалог мошенник начинает официально:

— Меня зовут Хрущев Владислав Сергеевич, я буду заниматься данным вопросом. На данном этапе передали заявку касаемо вас, что совершаются мошеннические действия. Все верно?

— Ну вроде да, — неуверенно отвечает Светлана.

После этого «Владислав» буквально засыпает Светлану вопросами:

— Вы интернет-банкинг вашего банка используете? Доступ к интернет-банкингу только вы имеете? Смс-информирование о взятии кредита или же звонки с предложением о взятии кредита вам поступали? Картами банка на интернет-сайтах расплачивались?

На вопросы Светлана отвечает, но уже начинает подозревать неладное:

— А куда можно подъехать, чтобы не по телефону все было, а оставить заявочку? Сейчас действительно мошенников много, не знаешь, кому доверять, кому не доверять. А вдруг это вы — мошенники?

— Мы никакой конфиденциальной информации не запрашиваем, — парирует «Владислав». — На данный момент я вам только предоставляю информацию касаемо дальнейших действий. Документация по вашему отделению поступит только в завтрашнем дне. Уже в завтрашнем дне вам надо будет обратиться в отделение. На данном этапе необходимо деактивировать ваш интернет-банкинг, а потом я сообщу ваши дальнейшие действия. Также на данном этапе вам поступит смс-информирование от банка.

Тут начинается главное: мошенник просит Светлану сообщить логин, под которым она заходит в интернет-банк. Это, по словам «Владислава», якобы не является конфиденциальной информацией. Однако логина и кода авторизации, который придет на телефон (его мошенник явно рассчитывал получить следом) достаточно для того, чтобы зайти в интернет-банк. Поэтому сообщать эти данные посторонним людям, даже сотрудникам банка, категорически нельзя.

После того как Светлана несколько раз отказывается, мошенник начинает ее запугивать:

— В данный момент совершаются мошеннические действия, есть возможность утери ваших денежных средств. Если произойдет списание денежных средств, как вы потом будете реагировать на это?

Также «Владислав» пытается настоять на том, что Светлана должна поговорить именно с ним и прямо сейчас, а не перезванивать в банк самой или ехать туда. Он утверждает, что в контакт-центре никакой информации не предоставят, потому что она якобы находится только в техническом отделе, а ехать в центральное отделение банка смысла нет, потому что туда документы поступят только завтра. При этом мошенник не устает напоминать: «А если у вас деньги спишут и кредит оформят?» Однако Светлана стоит на своем: никакие данные незнакомому человеку по телефону она сообщать не будет.

Финал записи нам пришлось обрезать: когда разговор окончательно зашел в тупик, мошенник выругался и повесил трубку. Послушать всю беседу можно здесь:

В БПС-Сбербанке Светлану похвалили за грамотное поведение.

— В данном случае общение клиента и его реакция на просьбы о предоставлении конфиденциальной информации, является примером адекватного поведения, основанном на неукоснительном следовании ранее озвученных рекомендаций, — комментируют в банке. — БПС-Сбербанк отслеживает и детально изучает все потенциальные попытки мошенничества для постоянного совершенствования антифрод-системы, а также для последующего открытого взаимодействия с клиентами, направленного на предотвращение любых незаконных операций со стороны третьих лиц.

В БПС-Сбербанке напоминают, что если вам позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и попросил назвать личные данные или кодовое слово, нужно повесить трубку и самому перезвонить в банк по телефонам, указанным на официальном сайте. Кроме того, в банке уже изначально знают всю нужную информацию о ваших счетах и картах. У вас могут спросить только ФИО, дату рождения, последние четыре цифры номера карты и кодовое слово. Если человек, представившийся сотрудником банка, запрашивает еще какую-то информацию, это уже повод насторожиться.

В последнее время случаи мошенничества с карточками участились. Эксперты говорят , что самый распространенный ныне метод — это так называемая социальная инженерия, когда злоумышленники ведут себя таким образом, чтобы человек сам отдал им все нужные данные.