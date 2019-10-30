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Раскрыт недостаток российской ядерной «Булавы». Ее невозможно запустить на запад

31.10.2019 10:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Булава» не может стрелять с востока на запад из-за необходимости модернизировать полигон Чижа в Архангельской области. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на «Ведомости».


Изображение: youtube.com

Собеседник подчеркнул, что имеются в виду только технические ограничения: для пуска ракет есть подготовленный экипаж. По его словам, их ротация между Северным и Тихоокеанским флотами решала этот вопрос. Кроме того, полигон использовался для таких стрельб ранее.

Об успешно проведенных испытаниях «Булавы» в Белом море стало известно 30 октября.

24 октября военный эксперт Максим Климов обратил внимание на то, что «Булава-30» не предусматривает возможность прохода через лед. Запустить ракету из-подо льда можно будет только после того, как атомная подлодка найдет полынью. Это может занять один-два дня. Эксперт назвал такую ситуацию «нонсенсом».

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с АПЛ семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

 
 
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Отмечается, что это только технические ограничения: для пуска ракет есть подготовленный экипаж.
 
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